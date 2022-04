Až závěrečná čtyřhra rozhodla o postupu Češek na Pohár Billie Jean Kingové

V úvodním sobotním duelu bylo vidět, kdo je na antuce výrazně lepší z dvojice Markéta Vondroušová-Emma Raducanuová. Devatenáctiletá Britka jen potvrdila, že s antukou tolik zkušeností nemá, za to Vondroušová je na písečném povrchu jak doma. Navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám, které v Praze během dne vládly, se uchylovala česká hráčka ke svému tradičnímu technickému tenisu, přičemž opět nebyla nouze o kraťasy, ale ani o dlouhé liftované údery, přidala k tomu všemu pohyb a i fakt, že se snažila držet míče ve hře.

Poté, co nejprve první set dovedla cekem rychle do vedení 3:0, sice přišla o své podání, ale pak následovaly hned tři vyhrané gamy a po 25 minutách byl konec prvního setu. Po něm se Raducanuová rozhodla jít do šatny, aby jí byl ošetřen puchýř u nohy, což tak donutilo jít do útrob Štvanice i Vondroušovou vzhledem ke chladnému počasí.

Po návratu na kurt to byla právě Vondroušová, která záhy odvrácela hned dva brejkboly a to úspěšně. Když ve druhém setu Česka vedla 2:0, podruhé v zápase ztratila servis, ale další už soupeřce, kterou trápila bolavá noha, nenabídla. "Soustředila jsem se na svou hru až do konce. Věděla jsem, že se trápí, ale dohrála to. Jsem ráda, že jsem hrála svou hru, zůstala soustředěná a vyhrála. Chtěla jsem pomoct holkám. Dva body jsou úžasné, ještě v domácím prostředí," uvedla po zápase v rozhovoru pro ČT sport Vondroušová a pokračovala: "S úrovní své hry jsem spokojená. Hrála jsem dobře, užívala jsem si pobyt na kurtu. Jsme nový tým, mladý tým, bojujeme o finále. Jak je antuka pomalejší, tak holkám tolik nepíšou údery a já toho víc vyběhám. A když se pak dostanu k forhendům, je to pro holky nepříjemné."

Nehrající kapitán Petr Pála se do následující dvouhry proti Dartové rozhodl nasadit poprvé v rámci této týmové soutěže v její kariéře šestnáctiletou českou hvězdu Lindu Fruhvirtovou. A to snad v domnění, že tento český talent naváže na svbé výkony z posledních turnajů na okruhu WTA a že se tak postará o rozhodující třetí bod pro český tým. Jenže Dartová, které se tolik nedařilo v pátek proti Vondroušové, zažila tentokrát daleko úspěšnější den.

A tak až po devíti hrách a tudíž poté, co první sadu prohrála 0:6, se Fruhvirtová dočkala zisku svého prvního gamu v zápase. A tento moment jakoby probudil ve Fruhvirtové lvici. Dařily se jí forhendové údery a díky zvýšené bojovnosti z její strany dokázala nepříznivý stav druhého setu opravdu neskutečným způsobem. Vždyť v tomto setu jí hned třikrát hrozilo ukončení celého zápasu. Všechny mečboly ale dokázala odvrátit a nakonec set vyhrát poměrem 7:5.

Jenže se startem závěrečného třetího setu natroila Fruhvirtová znovu několik chyb a než se člověk rozkoukal, za chvíli v této sadě Dartová vedla už 5:0. A i když se mladé Češce podařilo zkorigovat následně výsledek na 2:5, odvrátit porážku už se jí nepodařilo.

Rozhodnout tak tedy musela o postupu až závěrečná čtyřhra, které se z českého pohledu zúčastnily Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Toto duo cekem s přehledem ovládl první sadu proti dvojici Daartová-Swanová, když nad ní tehdy vyhrálo 6:1, za jasným vítězstvím pak mířilo i ve druhém setu, kdy vedlo 4:1, jenže tento vypracovaný náskok byl za chvíli tentam. Dá se říct nakonec, že o postup na závěrečný turnaj o Pohár Billie Jean Kingové se postarala nejvíce Markéta Vondroušová svým dominantním tenisem, který předvedla i v posledním gamu této čtyřhry. Tehdy totiž jako vítězný úder zvolila svůj tolik typický kraťas.

Dodjeme, že závěrečný turnaj se odehraje od 8. do 13. listopadu letošního roku, přičemž dosud se ještě neví, kde se odehraje. Loni se narychlo uskutečnil v Praze a v Praze by se podle slov prezidenta českého tenisového svazu Iva Kaderky pro ČT sport mohl uskutečnit i letos.

Kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové (16.4.2022):

ČR - Velká Británie 3:2

Vondroušová - Raducanuová 6:1, 6:1

L. Fruhvirtová - Dartová 0:6, 7:5, 2:6

Muchová, Vondroušová - Dartová, Swanová 6:1, 7:5