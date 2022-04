Česká tenistka Peschkeová další zápasy už nepřidá. Ve 46 letech ukončila kariéru

"Poslední zápas kariéry na okruhu WTA pro Květu Peschke. Na turnaji v Charlestonu se po 29 letech rozloučila s profesionálním ženským okruhem, na kterém získala neuvěřitelných 36 deblových titulů. Byla také u počátků české zlaté éry Billie Jean King Cupu. Děkujeme, Květo," zveřejnil tento profil v sobotu konkrétně.

Připomněl tak, že tato česká tenistka specializující se především na čtyřhru vyhrála v roce 2011 nejen Wimbledon, ale tehdy dopomohla k triumfu českého týmu i v rámci tehdejšího Fed Cupu, když se svou tehdejší parťačkou Lucií Hradeckou vyhrála rozhodující čtyhru ve finále s Ruskem.

Svoji opravdu dlouhou kariéru započala Peschkeová již v roce 1993, kdy se poprvé objevila na okruhu WTA. Od té doby dokázala v rámci něho vyhrát celkem 36 deblových titulů, přičemž naposledy ve čtyhře triumfovala loni na turnaji v Chicagu ve spolupráci s Němkou Andreou Petkovicovou. Ten první pak Peschkeová vyhrála již v roce 1998 v Sopotech.

Mimochodem, právě v tomto roce se jí podařilo získat jediný singlový titul ve své kariéře a to v Makarské. Co se týče její singlové kariéry, tak jejím nejlepším umístěním v singlovém žebříčku WTA bylo 26. místo před sedmnácti lety.

Jejím určitě největším úspěchem v deblové kariéře byl již zmiňovaný triumf ve Wimbledonu v roce 2011, kdy společně se jí to podařilo Slovinkou Katarinou Srebotnikovou. O dva roky dříve pak spolu postoupily i do finále jiného grandslamu French Open. Ve finále Wimbledonu se pak Peschkeová objevila ještě jednou a to v roce 2018 s Američankou Nicole Melicharovou, tehdy nestačily na české duo Barbora Krejčíková-Kateřina Siniaková.

Kromě ženské čtyřhře byla několikrát také součástí smíšeného páru, přičemž třikrát se v tomto složení dostala do finále pokaždé na US Open. A pokaždé v něm neuspěla. Třikrát v kariéře pak neuspěla ani v deblových finále v rámci Turnaje mistryň.