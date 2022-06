Kvitová ovládla generálku na Wimbledon. Ve finále si poradila s Ostapenkovou

Svým nynější finálovou účastí na turnaji v Eastbourne tak navázala na tu z roku 2011, kdy však ve finále nestačila na Marion Bartoliovou z Francie. Tentokrát si ale naprosto suverénním způsobem se šampionkou French Open z roku 2017 Jelenou Ostapenkovou a poprvé od Dauhá z loňského března se tak mohla radovat ze zisku trofeje na okruhu WTA.

"Jsem ráda, že se to podařilo a máme konečně z této sezony nějakou trofej. Naposledy jsem zde ve finále prohrála, ale tentokrát jsem šťastnější. Byl to těžký zápas. Chci pogratulovat i Jeleně, která tu vedle dvouhry hraje také čtyřhru. Těší mě, že mohu hrát zase na trávě," nechala se slyšet po zápase Petra Kvitová.

Na trávě v Eastbourne se českému potažmo československému tenisu dařilo. Dříve tu triumfovaly Helena Suková, dva triumfy si tu zapsaly Jana Novotná a Karolína Plíšková. Jedenáctkrát tu uspěla Martina Navrátilová, ovšem stalo se tak pod americkou vlajkou. "Je skvělé zavzpomínat na Janu. Odehrála tu skvělé zápasy stejně jako ve Wimbledonu. Martina rovněž. Jsem ráda, že jsem tu mohla sehrát takovýhle skvělý turnaj. Je to nejlepší příprava na Wimbledon," pokračovala ve vzpomínání Kvitová.

Svým výkonem ve finále, kdy neztratila ani jedno své podání, navázala na předešlé čtvrtfinále s Britkou Harriet Dartovou a semifinále s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou. Navíc ke svému skvělému podání přidala tentokrát i sedm es.

Co se týče samotného finálového zápasu, tak hned v prvním setu za stavu 1:0 dokázala Kvitová využít nabídnutý brejkbol. To Ostapenková neměla ani jednu možnost na to sebrat Kvitové podání a poprvé na turnaji se tak stalo, že Ukrajinka ztratila nějaký set. Druhý set začal taktéž rychlým uzmutím servisu Ostapenkové a když v něm vedla 2:1, odvrátila hned pět brejkbolů, což bylo asi rozhodující. Když pak opět Ostapenkové sebrala servis, o vítězce bylo rozhodnuto.

"Chci Petře pogratulovat. Odehrála skvělý turnaj. Tohle nebyl z mé strany zápas, jaký bych si představovala, ale beru to pozitivně. Věřím, že příští týden budu hrát opět dobře," uvedla po zápase Ostapenková.

Turnaj v Eastbourne, ženy (dotace 757 900 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kvitová (14-ČR) - Ostapenková (8-Lot.) 6:3, 6:2