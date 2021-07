Tenistka Vondroušová bude hrát o olympijské finále. Postoupila díky skreči

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Cesta již jediné české zástupkyně v olympijském turnaji tenisové dvouhry Markéty Vondroušové nekončí. Ve středu totiž postoupila do semifinále a to poté, co vyhrála nad svou soupeřkou první set 6:3 a poté, co tehdy právě její soupeřka Paula Badosaová ze Španělska duel kvůli zranění skrečovala.