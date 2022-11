VAR nefunguje, dospěl k závěru šéf rozhodčích Příhoda. Rád by si ho vzal pod sebe

Podle něj je potřeba mít dvojí pohled na současnou práci rozhodčích. Chválu totiž snášel na muže s píšťalkou na hřišti, protože se ve většině případů jedná o nová jména na listině českých sudích a navzdory tomuto faktu si podle Příhody vedou zdárně. "Musíme rozlišit dvě věci. Rozhodčí na hřišti, tam posun je. Vzali jsme spoustu mladých kluků. Tohle kolo řídilo šest sudích, kteří před rokem a půl ještě vůbec nepískali ligu,“ uvedl Příhoda konkrétně.

Nad videosystémem VAR už tak shovívavý nebyl. „Druhá věc je VAR, ten nám nefunguje, není tam pojistka. Musíme udělat opatření," pokračoval Příhoda.

Připomíná, že největším problémem je ten fakt, že koordinátorem videosystému VAR je bývalý rozhodčí Michal Beneš. Ten však není členem komise rozhodčích. "Videorozhodčí nasazujeme a trestáme my, jejich školení jde ale za Michalem Benešem. Ani v hodnocení konkrétních situací se někdy s garantem VAR neshodneme," vysvětluje Příhoda nelogičnost.

Proto by byl Příhoda rád, kdyby si mohl vzít VAR se svými kolegy z komise pod křídla. "V létě jsem poslal člověka do Madridu, kde se musí proškolit, dělá se to jednou ročně. On je schopný převzít VAR v Česku od pana Beneše. Musíme se na tom domluvit s FAČR (Fotbalovou asociací) a LFA (Ligovou fotbalovou asociací)," apeluje Příhoda, který hodlá ve své práci i přes narůstající kritiku pokračovat. "Věděl jsem, že je to těžká mise. Přišli jsme o 30 rozhodčích, z nějakých důvodů - policie, etická komise... Jdeme do toho, nebojíme se toho," zakončil.