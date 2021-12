Ledecká na snowboardu postoupila až do finále. V něm spadla a přišla o zlato

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poprvé v této sezóně 2021/22 se česká sportovkyně Ester Ledecká rozhodla po lyžích nastoupit do závodu Světového poháru ve snowboardingu a poté, co nejprve ze všech nejrychleji zvládla v italské Carezze kvalifikaci, v hlavním závodě následně postoupila až do finále. Suverénní cestu české závodnice za daším úspěchem pak zakončil pád v této finálové jízdě a nakonec tak tedy skončila v paralelním obřím slalomu druhá za Rakušankou Danielou Ulbingovou. Češka má ale i tak zajištěnou olympijskou účast na snowboardu.