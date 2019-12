Na úvod Světového poháru výhra v Montafonu! Samková vykročila úspěšně k obhajobě

Česká sportovkyně celkem bez větších problémů dokázala postoupit z kvalifikace, kterou ve čtvrtek vyhrála, až do samotného finále. Zásluhu na tom měl i profil tratě v Montafonu, která jí vyhovovala. Jedna boule za druhou a tudíž tak všem ukázala, v čem tkví její síla. Prakticky od startu do cíle v e finále figurovala Eva Samková v popření startovního pole, přičemž největší potíže jí ze svých soupeřek dělala Italka Michela Moioliová. I té ale nakonec stačila Samková v závěru ujet.

Pak už zbývalo jen odolat protivětru a také nápor od soupeřek, které se jí snažily do poslednní chvíle předjet. "Bylo to hodně natěsno. Myslím, že kdyby to bylo o dvacet metrů delší, tak bych byla třeba čtvrtá," řekla Samková po dojezdu do cíle v rozhovoru pro televizi.

Druhá tedy nakonec ve finále skončila Italka Moioliová, třetí pak Belle Brockhoffová z Austrálie. Američanka Lindsey Jacobellisová ve velkém finále k vidění nebyla, neboť absolvovala nakonec jako poražená ze semifinále malé finále. To také největší sokyně Evy Samkové z poslední sezóny vyhrála.

Eva Samková pak nebyla jedinou českou reprezentantkou v tomto úvodním závodě Světového poháru. V Montafonu se ukázala i Vendula Hopjáková, jenže ta nakonec skončila už ve čtvrtfinále, kde během jízdy spadla. Celkově se tak po této první zástávce ročníku 2019/2020 nachází až na 14. pozici.

I v závodě v mužském provedení se ukázali Češi, ovšem Matouš Koudelka a Jan Kubičík skončili už ve čtvrteční kvalifikaci. Jak ale mužský závod v Montafonu vyhrál Alessandro Hämmerle, obhájce loňského celkového vítězství ve Světovém poháru.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Montafonu (13.12.2019):

Muži:

1. Hämmerle (Rak.)

2. Bolton (Austr.)

3. Visintin (It.)

4. Eguibar (Šp.)

...

v kvalifikaci 40. Koudelka, 55. Kubičík (oba ČR).

Ženy:

1. Samková (ČR)

2. Moioliová (It.)

3. Brockhoffová (Austr.)

4. Bankesová (Brit.)

...

14. Hopjáková (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále