Norský triumf i bez bratrů Boeových. Štvrtecký svou špatnou stojkou zhatil naději na úspěch

Jen chvíli před závodem se změnila česká sestava a tak se finišmanem pro sobotní štafetový závod v Oberhofu nakonec stal místo Ondřeje Moravce Tomáš Krupčík. Moravec se totiž chtěl šetřit, neboť ho v neděli čeká hromadný závod.

Do závodu však za českou reprezentaci jako první vyrazil Michal Šlesingr, jenž na střelnici vypotřeboval hned tři rezervní náboje, přičemž z nich hned dva vypotřeboval při své stojce. Na předávce tak i kvůli tomu figurovala česká štafeta na průběžném desátém místě a to se čtvrtminutovou ztrátou na tehdy vedoucí Nory, za které v prvním úseku jel Birkeland. „Na první úsek to byl docela úprk, já byl rád, že jsem to přivezl v kontaktu. Řekl bych, že to bylo z mé strany obstojné, Kanaďan Burnotte se mi pak přišel omluvit, že mi svým stylem jízdy hlava, nehlava přerazil hůlku," poodhalil v rozhovoru pro Českou televizi Šlesingr i problémy, které ho potkaly na trati.

Že je trať v Oberhofu skutečně nevyzpytatelná a nejtěžší z celého Světového poháru, o tom se ve druhém úseku přesvědčil i takový zkušený závodník jakým je Ital Windisch. Ten se ve snaze přiblížit se k vedoucí norské štafetě v jedné z levotočivých zatáček neudržel na trati a nakonec skončil v příkopě a narazil tam do reklamního panelu. Možná ho právě tento moment rozhodil na tolik, že pak nebyl schopen ani dobře střílet a proto se pak propadl až na patnáctou příčku. Jeho norský kolega Bjöntegaard pak musel v tom stejném úseku dobíjet a proto se tak i díky všem těmto potížím italského a norského ávodníka do čela závodu nakonec dostalo senzačně Bělorusko.

Do další předávky ale na prvním místě nevydrželo především proto, že postupem času se jeho běh na lyžích zpomaloval a tak tedy předával jako druhý za Norskem. Ve druhém úseku se velice dobře dařilo českému Michalu Krčmářovi. Ten sice stejně jako Šlesingr třikrát dobíjel, ale držel při střelbách dobrý rytmus. Když k tomu navíc přidal skvělý běh, nemohl se nikdo divit tomu, že se česká štafeta rázem objevila třetím místě s půlminotovou ztrátou na Nory. „Docela fouká, takže složité podmínky na střelnici. Při běhu jsem se cítil super, hodně mě to bavilo," neskrýval své nadšení poté Krčmář. Za ním při třetí předávce předávali Rusové, Francouzi a Němci.

Právě s Rusem Poršněvem ze začátku nejvíce bojoval stejně starý český biatlonista Jakub Štvrtecký, po střelbě vleže však Čech na Rusa ztrácel hned dvanáct vteřin. A co bylo ještě horší, ke Štvrteckému se díkys vému nejlepšímu běžeckému času ze všech závodníků blížil Němec Peiffer. V následující střelbě vestoje doplatily někteří závodníci na to, že se konala během silných větrných poryvů. I proto tak musel na jedno trestné kolo třeba Nor Dale. Daleko hůř byl ale na tom Štvrtecký, který musel hned na tři trestná kola a tím tak Češi přišli o nějaké slušné umístění v závodě. Po návratu ze stadionu na trať se Češi pohybovali na devátém místě. „Když jsem se postavil na střelnici, děsně tam foukalo, proto jsem i odkládal první ránu. Měl jsem smůlu, že se vítr točil. Nevím, jestli mě zamáčkla tíha okamžiku, bohužel jsem se s tou stojkou nesrovnal. Při dobíjení už se mi klepalo celé tělo," přiblížil Štvrtecký.

Když se předávalo v závodě naposledy, první v tu chvíli byli Norové s až třicetivteřinovým náskokem před druhým Německem. Za nimi bojovali o průběžnou třetí pozici Bělorusové a Francouzi. Další štafety předávali o více než dvě minuty později. Krupčík jako český finišman vyjel na trať jako osmý v pořadí.

I když pak norský finišman Christiansen musel po závěrečné střelbě na jedno trestné kolo, nemuselo ho to nakonec nikterak mrzet. Přestože se na trať vrátil až se šestivteřinovou ztrátou na Francouze Fillona-Mailleta, byl to Nor, který ho v závěru pak předjel a radoval se z vítězství. Bronz pak brali domácí Němci i díky finišmanovi Dollovi.

Střelecky se příliš nedařilo Tomáši Krupčíkovi, který musel vleže třikrát dobíjet, vestoje pak musel využít ještě jeden náhradní náboj. V posledních metrech mu tak došly síly a proto tedy protnul pomyslnou cílovou pásku až jako osmý. „O mém startu se rozhodlo až v sobotu ráno. V běhu to ještě pořád není ono, hlavně ke konci už bylo znát, žer bych na víc neměl. Potřebuju se do únorového mistrovství víc rozjet," ví o sobě Krupčík.

SP biatlonistů - štafeta mužů na 4x7,5 km v Oberhofu (11.1.2020):

1. Norsko (Birkeland, Bjöntegaard, Dale, Christiansen) 1:19:32,3 (2+8)

2. Francie (Jacquelin, Fourcade, Desthieux, Fillon Maillet) +4,4 (2+6)

3. Německo (Horn, Kühn, Peiffer, Doll) +48,2 (2+14)

4. Rusko (Chalili, Garaničev, Poršněv, Latypov) +1:09,0 (0+9)

5. Bělorusko (Smolskij, Bočarnikov, Jeljetnov, Lobastov) +1:54,0 (1+12)

6. Slovinsko (Dovžan, Fak, Bauer, Tršan) +2:43,7 (0+12)

7. Švýcarsko (Dolder, Weger, Wiestner, Finello) +2:56,1 (0+19)

8. Česko (Šlesingr, Krčmář, Štvrtecký, Krupčík) +3:07,6 (3+14)