Šéf biatlonu Hamza chválil výkony Davidové. Nevyloučil změny v realizačních týmech

Již zmiňovaná Markéta Davidová byla nejblíže v Pekingu k zisku cenného kovu a to hned dvakrát. Ve vytrvalostním závodě naději na medaili přišla kvůli poslední nepřsné střele, v závodě s hromadným startem pak skončila jen těsně pod stupněmi vítězů na čtvrtém místě. "Markéta má všechno před sebou a já věřím, že to má před sebou. Čtvrté a šesté místo není určitě špatné. Je mistryně světa, má globus," vyjmenovával Hamza v rozhovoru pro isport.cz úspěchy Davidové.

Přiznal, že třeba to, aby se sportovci nechávali ovlivňovat kritikou fanoušků na sociálních sítích. O tomto tématu třeba hovořila právě Markéta Davidová. „Budeme s tím muset pracovat, protože závoďáci se budou muset na velkých akcích odepnout od sociálních médií. Lidi jsou tam zkrátka nekompromisní. Nechci to dávat do kupy všechno, ale ta moc internetu je tak šílená, že je lepší tam ani nechodit. Asi třeba jsme i toto podcenili, protože lidi dokážou být opravdu krutí a nevidí, co je za tím práce, aby se někdo dopracoval na čtvrté a šesté místo na světě. To není úplně každý. Třeba i toto byla jedna z chyb, kterou jsme možná podcenili. Zajímavý podnět,“ nechal se k tomuto tématu slyšet Hamza.

Ten nebyl spokojen v Pekingu především se servisem, kterým se českým biatlonistům v olympijských závodech dostával. "Máme nad čím přemýšlet, máme co analyzovat. Očekávání veřejnosti jsou obrovská, jsme si toho vědomi a skrývat se nemá smysl. Vzhledem k tomu, že máme za dva roky mistrovství světa doma, tak na to není moc času. Nemyslím si, že by to byl úplný průšvih, ale žádná sláva to taky nebyla,“ věděl Hamza.

Je si zkrátka vědom, že v tuzemském biatlonu určitě není všechno tak, jak by si představoval. "Chyba by byla, kdybychom si lhali do vlastní kapsy, že je všechno v pořádku. Čekali jsme určitě lepší výsledky a propadák v té štafetě tomu nepomohl. Určitě si z toho vyvodíme závěry, ale nejsme hokej ani fotbal, abychom mohli vyhazovat trenéry, maséry, realizační týmy, tak to není. Ale cítím spoluzodpovědnost, jsem předseda. Asi ne úplně všechno děláme dobře," řekl.

Sdělil také, jak vidí budoucnost českého biatlonového týmu. S kým vším ze závodníků by rád i nadále počítal? „Markéta je určitě člověk s obrovským potenciálem do budoucna. Makula zaslouží absolutní jedničku, i když jí to na medaili nevyšlo. Lucka se dostala do masáku, pro Terku Voborníkovou to je úžasná škola do budoucna, je to talent. Mikuláš Karlík si myslím, že měl potenciál ve dvou závodech na medaili. Překvapil hodně, ač to není na konci vidět. Mám velkou naději v juniory. Jonáš Mareček, máme tam Luďu Abraháma, Tomáše Mikysku. Je tam neuvěřitelně silná generace. Když k tomu přičteme Bimba plus Adama Václavíka, u kterého mám pocit, že to je stejná story jako s Ondrou Moravcem, do devětadvaceti pořád čekal na medaili… Věřím, že ten příběh třeba napodobí.“

Poté, co český biatlon nepřivezl z Pekingu ani jednu medaili, se pochoptelně rojí spekulace o tom, jak to bude s realizačním týmem. Má svaz důvěru v trenérech Ondřeji Rybářovi a Egilu Gjellandovi? „Musíme si sednout, svazové vedení, a říct si, co chceme dál. S Egilem budu mluvit o tom, aby zůstal. To říkám otevřeně. S Ondrou je trošku jiný příběh. Nemyslím si, že má smysl se o trenérech bavit tady deset minut po závodech. Nejsme fotbal ani hokej, ten sport je specifický a odborníků zase tolik není. Je logické, že jsme neuspěli a musíme si to rozebrat s Ondrou, který je zároveň šéftrenérem. Nechci říkat, že je řešení modré, zelené, ale taky nechci říkat, že můžeme být spokojení,“ uvedl Hamza.

Připustil, že by mohl biatlonovému A-týmu v nadcházejících časech více pomáhat Michael Málek, jenž působil u juniorů. "Michal je jedním z lidí, který s nimi pracoval, a můžeme ho zapojit. Prvně si musíme říct, co chceme. Nechci tady deset minut po posledním závodu říkat, že to bude levé, pravé. Rozumím, že diváci jsou v nějakém módu, jak jsme si nastavili laťku. Ale biatlon je dlouhodobý sport, není to běh na krátkou trať. Michal je jeden z lidí, kteří tomu můžou pomoct," prozradil konkrétně. Změny by měly astat v kritizovaném servisu. "V tomhle se budeme dívat i do ciziny," dodal.

Jak to všechno bude v biatlonovém českém týmu vypadat, o tom bude jasno nejpozději koncem dubna. „Určitě do konce dubna musí být jasno, hotovo, vyřešeno. To není o tom, že bych to nechtěl řešit, ale máme ještě tři kola Světového poháru. Musíme si to říct a rozebrat mezi sebou,“ zakončil Hamza.