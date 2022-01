Skokan Koudelka krátce před Pekingem dosáhl na první body ve Světovém poháru

Česká mužská skokanská jednička se do kolotoče Světového poháru v této sezóně dostal v průběhu až po svém návratu po operaci kolene, kterou měl loni. Jako jediný český zástupce se nakonec kvalifikoval do hlavního závodu. Přestože jeho pokus z 1. kola daleký 121,5 metru byl o něco kratší než z kvalifikace, postup mezi nejlepších třicet to však znamenalo.

Díky jeho výkonu v tomto neděním závodě se tak Češi dočkali prvního přísunu bodů v tomto ročníku Světového poháru. Čekali na ně už od prosince 2020, kdy se v Engelbergu do druhého kola podařila dostat jak Koudelkovi, tak i Poláškovi.