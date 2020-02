Tentokrát se českým barvám nedařilo. Sprint mužů vyhrál Rus Loginov

Na mistrovství světa v této disciplíně dlouhou dobu triumfovali spíše Francouzi, Norové a nebo Němci, tentokrát ale těmto biatlonovým velmocím vypálil rybník ruský závod Alexander Loginov. Možná, že se toto vítězství někomu nemusí líbit, protože právě Loginov je biatlonista s dopingovou minulostí, ale tentokrát zkrátka zvládl sprint nejlépe a zareagovat na jeho výkon nedokázali ani Francouzi a ani jinak suverénní Norové. A to přesto, že ve startovním poli se objevili bratříi Boeovi. Lepší z nich byl nakonec Tarjei, než celkově pátý Johannes.

Všichni zúčastnění biatlonisté se v tomto závodě snažili z co nejlepší pozice kvalifikovat do nedělní stíhačky a ta určitě slibuje zajímavou podívanou pro všechny fanoušky. Právě v nedělní stíhačce pak spatříme i Čechy. Pouze Adam Vaclávík se z kvarteta českých reprezentantů do nedělního závodu nekvalifikoval. Protože se ale ani ostatním Čechům příliš nedařilo, nemohou čeští fanoušci očekávat nějaké výraazné úspěchy ani v neděli.

Co se týče třeba Michala Krčmáře, tak například ten natropil při své první střelbě vleže hned dvě minely. Musel tak tedy na dvě trestná kola. „Viděl jsem, že fouká, takže jsem cvakal, ale nedopadlo to dobře. Jelo se mi hrozně, vůbec jsem na to neměl. Byl to prostě propadák a jsem z něj rozpačitý," říkal v rozhovoru pro Českou televizi.

Spokojenost se svým výkonem těžko hledal po závodě i další bronzový medailista ze čtvrteční smíšené štafety Ondřej Moravec. „Těžko se můžeme vymlouvat na lyže, od začátku to nebylo dobré. Na střelnici jsem přijel dost prošitej, taky jsem tam nechal pokaždé jedničku," vysvětloval dění na koberci. K tomu své dodal i trenér Zdeněk Vítek: „Hrozná střelba, s tím se sprint vůbec nedá jet. Klukům se to nepovedlo ani v běhu, hodně ztráceli od prvního mezičasu."

Pokud se zaměříme na běžecké časy českých reprezentantů, tak tam měl z nich nejlepší Jakub Štvrtecký, proti němu však hovořily chyby na střelnici. Těch bylo celkem tři. . „Na lyžích mi to chutnalo, jenže tři rány mimo terč si nesmím dovolit. Tam jsem to uspěchal," věděl Štvrtrecký. Podobně se na střelnici "dařilo" i Adamu Václavíkovi a nakonec mu i díky tomu scházelo pět vteřin na to, aby se kvalifikoval do nedělní stíhačky.

Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě (Itálie) - (15.2.2020):

Muži - sprint (10 km):

1. Loginov (Rus.) 22:48,1 min. (0 trest. okruhů)

2. Fillon Maillet -6,5 (1)

3. M. Fourcade (oba Fr.) -19,5 (0)

4. T. Bö -22,5 (0)

5. J.T. Bö (oba Nor.) -23,9 (1)

6. Jacquelin (Fr.) -29,8 (1)

7. Peiffer -39,7 (0)

8. Horn (oba Něm.) -44,4 (2)

9. Leitner (Rak.) -52,1 (0)

10. Pidručnyj (Ukr.) -56,4 (1)

...

39. Krčmář -1:58,0 (2)

46. Moravec -2:04,5 (2)

47. Štvrtecký -2:07,4 (3)

64. Václavík (všichni ČR) -2:45,4 (3)

Průběžné pořadí SP (po 14 z 24 závodů):

1. M. Fourcade 649

2. Fillon Maillet 586

3. J.T. Bö 522

4. T. Bö 504

5. Desthieux (Fr.) 502

6. Loginov 496

....

22. Krčmář 196

28. Moravec 142

47. Štvrtecký 58

70. Václavík 19

75. Šlesingr 12

77. Krupčík (všichni ČR) 7