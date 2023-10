Zlín po čtrnáctigólovém bizáru s Mladou Boleslaví odvolal Vrbu, nahrazuje ho Červenka

"Vedení klubu tímto děkuje Pavlu Vrbovi za odvedenou práci pro zlínský fotbal a v dalším angažmá mu přeje jenom to nejlepší," oznámilo v úterý ve svém prohlášení zlínské klubové vedení.

Zkušený devětapadesátiletý trenér, jenž v minulosti vyhrál tři ligové tituly především s Plzní, se kterou následně hrál i Ligu mistrů, a jenž v minulosti vedl i českou fotbalovou reprezentaci, se tak stal třetím koučem, který skončil během této sezóny u svého zaměstnavatele předčasně. Trenéra totiž už stihli v této sezóně vyměnit v Hradci Králové, kam místo Jozefa Webera přišel Václav Kotal a také v Karviné, kde místo Tomáše Hejduška pro změnu přišel Juraj Jarábek.

Připomeňme, že Vrba přišel do Zlína v listopadu loňského roku a tehdy se moravský celek pohyboval na předposlední příčce. Nakonec se Ševci zachránili v lize, když uspěli v závěrečné baráži proti druholigovému Vyškovu. Podobně, a nejspíš ještě hůře, se prezentovali zlínští v právě probíhající sezóně. V ní během dosavadních 12 kolech vyhrál Zlín pouze jednou a aktuálně tak se šesti body na kontě ztrácí dva body na patnáctý Jablonec.

Nástupcem Pavla Vrby se stává osmačtyřicetiletý Bronislav Červenka, jenž byl se Zlínem v minulosti spojen jako hráč a mezi lety 2014 a 2017 byl jedním z asistentů tehdejšího kouče Bohumila Páníka. Poté krátce působil i u zlínské rezervy, kterou vedl jako hlavní kouč. Následně byl asistentem v ostravském Baníku a od roku 2018 koučoval Kroměříž, se kterou se mu povedlo letos na jaře postoupit do druhé ligy, kam se tak tento klub vrátil po dlouhých 17 letech.

"S Broňou se známe už z dob hráčské kariéry. Poté jsme se opět potkali ve Zlíně, když přišel jako asistent k A-týmu a poté se přesunul na pozici hlavního trenéra k naší juniorce. Dále si šel vlastní cestou, kterou jsme bedlivě sledovali. Nyní podle nás nazrála ta správná doba, kdy jsme se rozhodli pro další vzájemnou spolupráci," nechal se k osobě nového zlínského kouče slyšet viceprezident klubu Zdeněk Grygera.

"Do Zlína se vracím s těmi nejlepšími pocity, protože jsem tady prožil krásné roky jak fotbalové, tak trenérské. Věřím, že se vše vrátí do těch časů, jako když jsem odcházel," vyjádřil se ke svému velkému comebacku do Zlína sám Červenka, jenž opustil Zlín, když klub vyhrál český pohár. Poprvé se ve své nové roli představí v sobotu v Olomouci. "Zlín se musí naučit vyhrávat. Chceme stoupat tabulkou vzhůru. Tým nemá výsledky, ale od toho jsem tady, abych se o ně pokusil. Cílem je jednoznačně záchrana," dodal bývalý fotbalista Uherského Hradiště, Drnovic a Ostravy se zkušenostmi s Interem Baku, kde vyhrál dva ligové tituly.

Dodejme ještě, že nejbližšími pobočníky Bronislava Červenky budou Lukáš Motal a Ivo Světlík, které zná z působení v Kroměříži. Gólmany si vezme na starost Otakar Novák. Co se týče dosavadních Vrbových asistentů Patra Jiráčka a Víta Vrtělky, tak s těmi bude chtít klub spolupracovat i nadále v jiných pozicích.