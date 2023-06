Změny ve fotbalové Spartě: Přichází Ševčík s Birmančevičem, naopak mnoho dalších končí

O Ševčíka projevovala Sparta zájem dlouhodobě, už v zimním přestupovém období se spekulovalo, že by mohl Spartu Ševčík posílit, ale až teď došlo k dohodě mezi oběma stranami. "Už nějakou dobu se o tom mluvilo, takže jsem rád, že jsem se ke Spartě připojil. Je to další krok v kariéře a trochu i splněný sen. Jsem v největším českém klubu s největší historií, takže nebylo o čem přemýšlet," řekl k tomu Ševčík.

Ten v posledních týdnech nezažíval nejúspěšnější období své kariéry, když s Brnem sestoupil do druhé ligy a také se nevešel do nominace na Euro hráčů do 21 let.

Druhou posilou Sparty je další ofenzivní záložník, tentokrát pětadvacetiletý Veljko Birmančevič. "Veljko je dynamický ofenzivní fotbalista, kterého můžeme zařadit do sestavy na křídlo i na podhrotovou pozici. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, zároveň využívá náběhy za obranu. V kariéře už nasbíral cenné zkušenosti z předkol i skupin evropských pohárů včetně Ligy mistrů," uvedl k srbskému reprezentantovi sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V Toulouse Birmančevič nastupoval především jako střídající hráč, s francouzským celkem vyhrál národní pohár, přestože ve finále si nezahrál. Předtím než se objevil v Toulouse, oblékal dresy třeba Partizanu Bělehrad či Malmö. Za srbský národní tým pak nastoupil ke třem zápasům. "Pro Spartu jsem se rozhodl proto, že je to velký klub. Spartu jsem sledoval už dříve. V minulosti odehrála hodně zápasů v Evropě proti srbským týmům. Chci hrát o titul a také o Ligu mistrů. To mě motivuje. Věděl jsem, že Sparta bude hrát o Ligu mistrů a já Ligu mistrů hraju rád, a to i kvalifikaci," uvedl ke svému novému angažmá Birmančevič a připomněl svou zkušenost s Malmö, se kterým se mu podařilo postoupit do skupin Ligy mistrů až z 1. předkola: "Tehdy to bylo opravdu těžké. Teď si myslím, že je ta cesta o trochu jednodušší, začínáme ve třetím předkole, ale uvidíme. Chci hrát Ligu mistrů znovu a přišel jsem sem kvůli těmhle cílům. To znamená hrát o Ligu mistrů, případně Evropskou ligu. Také musíme znovu vyhrát ligu."

Zatímco Ševčík podepsal se Spartou blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, v případě Birmančeviče se jedná o roční hostování s případnou opcí.

Nita už chytat za Spartu nebude, proto Sparta s Manchesterem United řeší Kováře

Součástí změn jsou pochopitelně, jako v každém klubu, i odchody, v případě Sparty se však tentokrát jedná o mohutný exodus. Nadále totiž Pražané nebudou počítat se službami australského reprezentanta Awena Mabila, jenž na Letné hostoval ze španělského Cádizu. Na jaře se nedokázal stát součástí základní sestavy Sparta, za kterou však zaznamenal dva góly a dvě asistence.

Dalším cizincem, který nebude ve Spartě pokračovat, je rumunský gólman Florin Nita. Zpočátku neotřesitelná jednička Sparty postupně ztratila místo v základu a nakonec musela letos na jaře na hostování, přičemž si vybrala Pardubice. Těm sice pomohla k záchraně, ale nakonec ani tam nebude v příští sezóně chytat. Kromě Nity končí ve Spartě i další gólmani Dominik Holec a Milan Heča. Proto není divu, že Pražané s Mancesterem United jednají o Matěji Kovářovi. Ten totiž z tohoto anglického velkoklubu na Letné zatím jen hostuje.

Výrazným jménem, které taktéž opouští po mistrovské sezóně Spartu, je Jakub Jankto. Fotbalista prožívající turbulentní jaro, během kterého nejprve jako jeden z prvních profesionálních hrajících fotbalistů přiznal svou homosexuální orientaci a následně byl přichycen při silniční kontrole. Především proto byl následně ze Sparty vyřazen a sám fotbalista uznal, že není schopen pokračovat nadále v klubu už jen kvůli zdraví a mentálnímu rozpoložení.

Dále pak nebudou v týmu Sparty pokračovat po vypršení svých smluv Ladislav Krejčí starší (odchod do Hradce Králové), Lukáš Juliš (odchod do Olomouce), Filip Havelka, Matěj Hanousek, Andreas Vindheim a Michal Trávník.

O pokračování ve Spartě bude klub chtít jednat s obráncem Ondřejem Čelůstkou, záložníkem Davidem Pavelkou a srbským obráncem Dmitrijem Kamenovičem, který ve Spartě hostuje z římského Lazia.

Asistent trenéra Briana Priskeho Luboš Loučka si pochvaloval první trénink na Strahově. "To, co se nám povedlo, nás provází doteď. Nálada je skvělá. Doufám, že kluci dobře zregenerovali. Nastavení je skvělé, je radost chodit sem každý den. Na klucích je to dobře vidět," nechal se slyšet.

Sparťanský A-tým bude pak mít v červenci soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu, kde odehraje přípravné zápasy s Dinamem Záhřeb, srbským celkem Čukarički a Anderlechtem. "Je super, že Anderlecht máme jako poslední test, to je skvělé. Týmy z Chorvatska a Srbska budou na vysoké úrovni. Splňuje to to, co jsme chtěli," uzavřel Loučka.