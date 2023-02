Češi rádi kupují chytré telefony, vysloužilé ale nerecyklují

V dnešní tiskové zprávě to uvedla marketingová skupina Digital First Marketing Group (DFMG) na základě analýzy projektu datové žurnalistiky Evropa v datech. Právě mobily tak představují více než desetinu z 15,7 kilogramu elektronického odpadu, který každý Čech ročně vyprodukuje.

"Podle údajů Českého statistického úřadu má vlastní mobilní telefon 98,8 procenta Čechů z každé věkové kategorie starší 16 let," uvedl analytik Tomáš Odstrčil z Evropy v datech. Prodej chytrých telefonů se podle provozního ředitele společnosti Datart Tomáše Račáka v Česku nadále zvyšuje, a to navzdory pandemii koronaviru i energetické krizi a inflaci. "V současné době je kategorie IT a mobilních telefonů jednou z nejvíce rostoucích kategorií v našem sortimentu, a to i přes jejich rostoucí cenu," řekl Račák. Podle DFMG se v Česku každý den prodá na 8500 telefonů.

Podle průzkumu projektu REMOBIL si Češi uchovávají na 12 milionů vysloužilých mobilů pro případ, že je v budoucnu budou znovu potřebovat. Ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti T-Mobile Martin Orgoník uvedl, že méně než jedno procento zakoupených mobilů vracejí lidé do prodejen. "Ve všech našich prodejnách je možné nadbytečné mobily odevzdat a my následně zařídíme jejich recyklaci. Informovanost o problematice elektroodpadu, recyklaci, ekologické stopě výroby elektrozařízení i o tom, kde všude je možné vysloužilé zařízení odevzdat, je ale velmi nízká," sdělil Orgoník. Stejný trend pozoruje její mateřská společnost Deutsche Telekom ve všech 36 zemích své působnosti.

Recyklovat lze podle DFMG až 90 procent materiálu v mobilních telefonech, přičemž po demontáži baterie lze z mobilů získat zhruba 58 procent plastu a asi 30 procent kovů. Zatímco kovy se zrecyklují, plast se využije energeticky.

"Mobilní telefony jsou jednou ze základních složek elektronického odpadu, jehož celosvětový objem vychází podle dat z roku 2019 na 53,6 miliardy kilogramů materiálu, který by se dal recyklovat a znovu využít. Ve skutečnosti si ale tímto procesem projde pouze 17 % vyhozené elektroniky," vysvětlil Orgoník. Společnost T-Mobile proto vede osvětovou kampaň Zrecyklujte!, pomocí níž se snaží rozšířit povědomí o recyklaci starých či nefunkčních mobilních telefonů.

Kroky k ochraně životního prostředí skrze redukci elektronického odpadu přijala již také Evropská unie, která od podzimu 2024 zavedla povinnost prodeje nových zařízení s jednotnými nabíjecími konektory pro chytré telefony, tablety a další přenosná zařízení. Výrobci tak budou muset používat výhradně kabely a zdířky typu USB-C. Návrh se týká také laptopů, na které se však sjednocení nabíječek začne vztahovat až na konci roku 2026.