Kdy dát dětem první mobil? Státy začaly bojovat proti novému trendu

Austrálie nedávno schválila zákon, který zakazuje dětem mladším 16 let používat sociální sítě, jako jsou TikTok, Instagram nebo Facebook. Zákon ukládá odpovědnost za ověření věku platformám, přičemž porušení může vést k pokutě až 50 milionů australských dolarů. Podle premiéra Anthonyho Albanese je cílem zákona umožnit dětem vrátit se k tradičním aktivitám, jako je sport a trávení času s přáteli mimo virtuální svět.

Španělsko plánuje zvýšit minimální věk pro založení účtu na sociálních sítích z 14 na 16 let. Vláda také doporučuje instalaci rodičovských kontrol na chytré telefony a zahájení celostátní osvětové kampaně. V Barceloně vznikla iniciativa Adolescencia Libre de Móviles, která sdružuje rodiče, jež se zavázali oddálit první telefon svých dětí až do 16 let. V Baskicku zase obchody nabízejí dětem možnost používat jejich telefony v nouzových situacích, což eliminuje potřebu vlastního zařízení.

Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil experty vypracováním zprávy, která doporučuje zakázat používání smartphonů pro děti mladší 13 let a omezit přístup k sociálním sítím do 18 let. Studie zdůrazňuje škodlivé dopady digitálních zařízení na zdraví, včetně problémů se spánkem, koncentrací a metabolismem. Macron apeloval na vládu, aby tato doporučení převedla do konkrétních opatření.

Italská vláda zavedla úplný zákaz používání mobilních telefonů na základních a středních školách, a to nejen během výuky, ale i přestávek. Podle ministra školství Giuseppeho Valditary telefony často narušují vztahy mezi učiteli a studenty, včetně případů, kdy byly učitelé telefonem napadeni. Valditara rovněž podpořil petici na zákaz vlastnictví telefonu u dětí mladších 14 let.

V Německu není možné zavést celostátní zákaz kvůli federalistickému systému, ale školy mohou omezit používání telefonů na základě vlastních pravidel. Podle prezidenta Německé asociace pediatrů Thomase Fischbacha by žádné dítě mladší 11 let nemělo mít smartphone, protože jsou tato zařízení spojována s problémy, jako je úzkost a závislost na sociálních sítích. Výuka digitální gramotnosti je přesto součástí vzdělávacích snah v některých regionech.

Každá země hledá vlastní cesty, jak chránit děti před negativními dopady technologií, ať už legislativou, školními zákazy, nebo rodičovskými iniciativami. Společným cílem zůstává podpora zdravého vývoje dětí v digitální éře a nalezení rovnováhy mezi využíváním moderních technologií a tradičními formami vzdělávání a volnočasových aktivit.