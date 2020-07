Středeční útok hackerů na Twitteru se týkal asi 130 účtů, uvedla firma

Společnost to dnes oznámila prostřednictvím jednoho ze svých oficiálních účtů. S následky incidentu se podle všeho stále vypořádává. Nadále vyšetřuje, zda hackeři z profilů celebrit a miliardářů odcizili soukromá data.

"Na základě poznatků, které aktuálně máme, se domníváme, že terčem útočníků se v rámci tohoto incidentu jistým způsobem stalo přibližně 130 účtů. U malé podmnožiny těchto účtů dokázali útočníci převzít kontrolu nad účty a následně z nich odeslat tweety," uvádí nové prohlášení Twitteru.

