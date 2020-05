Vypukl první online hackathon, pomůže českým firmám zvládnout dopady pandemie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do prvního on-line hackathonu, který má pomoci českým firmám zvládnout dopady epidemie koronaviru, se zapojí přes 150 účastníků. Do hackathonu UniHack se přihlásili nejen hackeři z Česka, ale například i z Tchajwanu, Ruska nebo severských zemí. Hackathon potrvá ode dneška do neděle. Výsledky budou vyhlášeny v pondělí. Při zahájení akce to uvedl jeden z organizátorů Tomáš Studeník.