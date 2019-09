Tanky na elektřinu? Ve světě se mluví o revoluci ve zbrojení

— Autor: Sandra Olšanová / EuroZprávy.cz

Bojové tanky by v budoucnosti mohly být poháněny elektřinou. Přechod na takový systém by mohl nejen snížit poptávku po kapalném palivu na bojišti, ale také se vyhnout riskování životů vojáků řídících nákladní automobily dodávající palivo do frontových linií.