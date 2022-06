Celosvětový odbyt chytrých telefonů v letošním roce klesne

"Odvětví chytrých telefonů čelí rostoucím problémům na mnoha frontách," uvedla Nabila Popalová z IDC. Poukázala například na slábnoucí poptávku, inflaci, geopolitické napětí a přetrvávající výpadky v dodavatelském řetězci. "Mnohem větší je ale dopad koronavirových uzávěr v Číně," upozornila. "Tyto uzávěry zasáhly globální poptávku a zároveň i nabídku," dodala.

IDC nicméně předpokládá, že letošní pokles odbytu bude jen přechodný a že trh se pak zotaví. Firma také předpověděla, že ve druhé polovině letošního roku poleví problémy kolem dodávek polovodičů.

V příštím roce by se podle Popalové měl odbyt chytrých telefonů zvýšit o pět procent, pokud se neobjeví žádné nové problémy. Průměrný roční růst v pětiletém období do konce roku 2026 by měl podle IDC dosáhnout 1,9 procenta.

Nejvýraznější pokles odbytu smartphonů letos podle IDC vykáže střední a východní Evropa, a to o 22 procent. V Číně, která je největším trhem s chytrými telefony na světě, odbyt podle odhadu klesne o 11,5 procenta.