Čína chce napodobit Muska, nová raketa Dlouhý pochod 8 odstartovala

Raketa Dlouhý pochod 8 Y-1 odstartovala ve 12:37 (05:37 SEČ) z čínského vesmírného střediska na ostrově Chaj-nan s pěti satelity na palubě, uvedla čínská státní média.

zdroj: YouTube

Peking plánuje v následujících letech vyvinout v rámci série Dlouhý pochod 8 rakety vícenásobného použití, které by měly být podobné již vyráběným raketám Falcon soukromé americké společnosti SpaceX.

Státní média konkrétně nezmínila, zda již model Dlouhý pochod 8 Y-1 umožňuje opakované použití, u budoucích variant se však očekává, že budou schopny vertikálního vzletu i vertikálního přistání (VTVL), což jim umožní provádět start opakovaně.

Čína chce představit nosič raket s technologií VTVL kolem roku 2025, uvedl v listopadu pracovník čínského vesmírného úřadu CASC.

Pro čínský vesmírný program uzavřel dnešní start letošní rok nabitý událostmi. Dříve tento měsíc se vrátila z Měsíce čínská kapsle, která poprvé od roku 1976 přepravila na Zemi vzorky horniny. V červenci zahájila Čína svou první samostatnou misi k Marsu.

Kolem roku 2022 chce Čína dokončit vícemodulovou vesmírnou stanici s lidskou posádkou. Do roku 2045 by rovněž ráda zahájila program, který umožní tisíce letů do vesmíru ročně a dostane na orbit tisíce tun nákladu a cestujících.