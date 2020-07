Čína zahájila svou první misi k Marsu, sonda má přistát na planině Utopia Planitia

Úspěšný start rakety bylo možné sledovat v přímém přenosu na internetu. Čína plánuje dopravit na Mars robotické vozítko poháněné solární energií ke sběru vědeckých dat. Předpokládá se, že k Marsu čínský satelit dorazí v únoru. O přistání na planině Utopia Planitia na severní polokouli Marsu by se Číňané měli pokusit o dva až tři měsíce později.

Svou marsovskou misi Čína pojmenovala Tchien-wen (Tianwen), což v překladu znamená Otázky k nebesům. Inspirací se stala stejnojmenná dlouhá báseň prvního a zároveň nejvýraznějšího básníka staré Číny Čchü Jüana (asi 340-278 př.n.l.).

China successfully launched its Mars mission #Tianwen1 from S China's Hainan Province via its heaviest carrier rocket #LongMarch5, ushering in a new era in which the country's deep-space exploration expands beyond the moon to #interplanetary missions. https://t.co/jhnUPve1Ml pic.twitter.com/wBXiIdm99w