Crew Dragon společnosti SpaceX se chystá na první let s posádkou

Záchranný systém přerušení letu má v případě nečekané události během startu nosné rakety nebo po něm zajistit únik modulu s posádkou do bezpečné vzdálenosti od startovací rampy a rakety. Termín tohoto testu u Crew Dragonu zatím určený není, ale šéf společnosti SpaceX Elon Musk nedávno řekl, že by to mohlo být na přelomu listopadu a prosince. Podle NASA bude datum stanoveno po pečlivé analýze dat z otestování motorů.

Pokud prověrka únikového systému Crew Dragonu dopadne dobře, otevře se konečně cesta k prvnímu letu amerických astronautů americkou vesmírnou lodí na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) od ukončení programu raketoplánů v roce 2011. Od té doby posádky na ISS a zpět na Zemi přepravují jen ruské lodi Sojuz. Zatím se odhaduje, že by Crew Dragon mohl s astronauty poprvé letět na jaře příštího roku.

Testy motorů této lodi, provedené na floridském Mysu Canaveral, zahájilo krátké zažehnutí dvou ze 16 motorů Draco. Tyto motory mají zajišťovat manévrování na oběžné dráze, včetně přibližování, ale také orientaci modulu v případě aktivování záchranného systému.

Další částí prověrky bylo spuštění osmi motorů SuperDraco na přibližně devět vteřin. Po jejich vypnutí následovalo napodobení dalších kroků, jež mají vést k úspěšnému přistání lodi s posádkou. Motory SuperDraco jsou určené k rychlému vzdálení Crew Dragonu od nosné rakety Falcon 9 v případě nouze po startu.

V dubnu při podobné prověrce motorů se vyskytly problémy. Nastalá exploze pak zničila loď, která přitom o měsíc dříve už úspěšně absolvovala let bez posádky s přistáním na ISS a návrat na Zemi. Nehoda oddálila první let Crew Dragonu s posádkou, s nímž se původně počítalo ještě letos.

Podobně jako SpaceX získala od NASA kontrakt na přepravu astronautů na ISS a zpět na Zemi s využitím nosné rakety a pilotované lodě i společnost Boeing. Ta už záchranný systém své lodi CST-100 Starliner úspěšně prověřila minulý týden v pondělí. Start prvního zkušebního letu bez posádky Starlineru k orbitální stanici byl stanoven na 17. prosince.