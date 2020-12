Experti otevřeli kapsli z asteroidu Ryugu. Obsah je překvapil, něco takového nečekali

JAXA již dříve uvedla, že pokud budou mít dopravené vzorky stejnou černou barvu jako Ryugu, budou téměř určitě z této planetky pocházet. Až do pondělí nebylo jisté, zda se to podařilo. Plán byl, že se Hajabusa 2 vrátí s přibližně 100 miligramy vzorků z planetky vzdálené kolem 300 milionů kilometrů od Země.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX