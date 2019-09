Indie dobývá Měsíc: Sonda Čandrájan-2 se rozdělila, modul jde na přistání

Raketa se sondou odstartovala ze Země v červenci, v srpnu se pak sonda dostala na oběžnou dráhu kolem Měsíce. O měkké přistání, které se na Měsíci zatím podařilo jen Spojeným státům, Rusku a Číně, se pokusí v noci na 7. září.

Všechny systémy satelitu i přistávacího modulu fungují. Obě části sondy cestovaly k Měsíci spojené a nyní se rozdělily. Podle ISRO se modul pohybuje ve výšce asi 100 kilometrů nad měsíčním povrchem.

#ISRO

The first de-orbit maneuver for #VikramLander of #Chandrayaan2 spacecraft was performed successfully today (September 03, 2019) at 0850 hrs IST.



For details please visit https://t.co/K5dS113UJL



Here's view of Control Centre at ISTRAC, Bengaluru pic.twitter.com/Ddeo2URPg5