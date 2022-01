Na oběžné dráze se odmlčel jeden ze satelitů evropského programu Copernicus

"Snažíme se zjistit a napravit příčinu (potíží). Problém souvisí s napájecí jednotkou," napsal na twitteru Aschbacher.

Družice Sentinel pracují ve dvojici a obíhají po různých drahách. Satelit Sentinel-1A byl vypuštěn v roce 2014, sesterský Sentinel-1B pak v roce 2016. Obíhají Zemi po polárním orbitu a pomocí mikrovlnného radaru snímkují povrch planety ve vysokém rozlišení a monitorují stav moří, pevniny a dokážou zaznamenat například důsledky přírodních katastrof. Satelity mají minimální životnost sedm let, ale mohou fungovat až 12 let.

