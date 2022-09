NASA kvůli tropické bouři zrušila start nové rakety k Měsíci

Po předchozích technických problémech rakety je tentokrát důvodem zrušení startu tropická bouře Ian, která podle prognóz v pondělí zesílí na hurikán a udeří na pobřeží Floridy. V předpokládané dráze hurikánu se nachází také Kennedyho vesmírné středisko, odkud má raketa odstartovat.

Vzhledem k nepříznivé předpovědi se NASA dnes rozhodla upustit od plánovaného úterního pokusu o start a místo toho připravit bezmála sto metrů vysokou raketu na možný přesun do hangáru. Rozhodnutí, zda bude raketa skutečně odvezena pryč ze startovací rampy, má padnout v neděli.

Pokud raketa zůstane na rampě, NASA by se mohla pokusit o start 2. října. Pakliže by musela být odtažena do hangáru, znamenalo by to patrně odklad zkušebního letu až do listopadu.

První start SLS zrušila NASA 29. srpna kvůli problémům s chlazením jednoho ze čtyř raketových motorů, jehož teplotu je před startem třeba dostat na minus 250 stupňů Celsia. Druhý start byl zrušen 3. září kvůli potížím při tankování, konkrétně úniku paliva.

Při testovací misi Artemis I má Orion bez posádky obkroužit zemskou družici a vrátit se na Zemi. V případě úspěchu mají následovat cesty k Měsíci s posádkou. Podle současného plánu má modul Orion s posádkou obletět Měsíc v roce 2024 a při misi Artemis III mají na jeho povrchu stanout dva lidé.