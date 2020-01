Raketa odstartovala podle stanoveného harmonogramu z floridského kosmodromu na mysu Canaveral v 15:06 SEČ. Po hodině letu SpaceX oznámila, že náklad satelitů byl úspěšně vypuštěn na stanovené oběžné dráze.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/AHkQYB3uNV — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

První stupeň nosiče po odpoutání od rakety přistál na prámu Of Course I Still Love You v Atlantiku, aby byl znovu využit k dalšímu startu. Tento první stupeň včetně dneška absolvoval tři kosmické lety.

Vedle prvního stupně SpaceX opakovaně využívá i aerodynamický kryt nákladního prostoru. Polovinu krytu v Atlantiku úspěšně zachytila do sítí loď Ms. Tree, druhá část ale skončila v oceánu, protože minula sítě lodi Ms. Chief. Zakladatel SpaceX Elon Musk dnes na twitteru napsal, že dosud byl kryt úspěšně zachráněn ve třech případech.

SpaceX: Ms. Tree caught a fairing half – our third successful catch! pic.twitter.com/YD5cdMoaLo - https://t.co/Vdh0XRS9MP — Elon Musk Fan (@eIon_musks) January 29, 2020

Společnost SpaceX do kosmu zatím vynesla čtyři série po šedesáti satelitech Starlink, a to loni v květnu a v listopadu a poté dvakrát letos v lednu. Před těmito čtyřmi lety byly v únoru 2018 zkušebně dopraveny na orbitu dvě tyto družice mimo letový program Starlink.

Počet satelitů Starlink plánuje SpaceX rychle zvýšit, společnost chce letos s družicemi startovat každé dva až tři týdny. Cílem je do poloviny roku dosáhnout operační provoz zaměřený na zpřístupnění internetu v Kanadě a USA a v příštím roce ve zbytku světa. Prozatímní plán SpaceX počítá s rozmístěním asi 12.000 družic. Společnost ale uvažuje o pozdějším rozšíření sítě na celkem 42.000 satelitů, na což ovšem v současnosti nemá povolení. Musk budovanou síť družic již využil: loni v říjnu přes satelity tweetoval.