Lední medvědi mohou vymřít do konce století, naznačuje studie

Studie předpokládá, že zvýšení průměrné teploty Země o 3,3 stupňů Celsia způsobí, že se kolem roku 2100 nebudou rodit nová mláďata ledních medvědů, a to bude mít za následek jejich vymření. „Do roku 2100 bude vrh vážně ohrožen nebo nemožný,“ uvedl Steven Amstrup, autor studie a hlavní vědec Polar Bears International. Nově narozená mláďata budou více ohrožena kvůli nedostatečné výživě jejich vyhladovělé matky, která nebude mít kvalitní mléko.

Podle Science Alert není hrozbou pro lední medvědy ani tak zvyšující se teplota, ale jejich neschopnost se přizpůsobit rychle se měnícímu prostředí. Výzkum vycházel ze dvou faktorů, jedním je období půstu medvědů a druhý je scénář Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).

„Posouzením, jak mohou být medvědi hubení nebo tlustí s jejich energetickými nároky, jsme byli schopni vypočítat práh přežití, který se může ještě zkrátit, než začne klesat míra přežití u mláďat i dospělých jedinců,“ řekl hlavní autor Peter Molnar. Například lední medvědi z kanadské populace na západě Hudsonova zálivu jsou v současné době o 20 % hubenější, než je jejich normální tělesná hmotnost. Až začne půst, budou mít dostatek uložené energie, aby přežili 125 dní, nikoliv 200.

Podle slov Amstrupa čelí lední medvědi delšímu půstu, protože čekají, než led znovu zamrzne. I kdyby lidstvo dokázalo zpomalit globální oteplování na zhruba 2,4 stupně Celsia, pravděpodobně by to pouze zpomalilo vyhynutí ledních medvědů. „Pokud by se podařilo nějakým způsobem udržet led i při zvyšování teploty, lední medvědi by byli v pořádku,“ napsal Amstrup a dodal, že jediným způsobem, jak lední medvědy zachránit, je zastavit globální oteplování.