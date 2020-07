U zvířat to začalo a možná i skončí. Lék proti koronaviru je prý v lamách

Výsledky klinické studie lamích protilátek proti koronaviru by mohly být známy v řádu měsíců. Postupný vývoj bude průběžně zveřejňován v odborném časopisu Nature Structural and Molecular Biology. Informovala o tom britská rozhlasová stanice BBC.

Zkoumaná je specifičnost protilátek vytvořených imunitním systémem lam, které jsou na první pohled relativně slabé a mnohem strukturovanější než ty lidské. Díky této vlastnosti s nimi lze relativně snadno manipulovat, lépe řečeno je měnit v laboratoři.

Možná deaktivace koronaviru?

Profesor James Naismith, ředitel Rosalind Franklin Institute, v této souvislosti hovořil o technice podobné výrobě pomyslného klíče, jímž by se dal otevřít "koronavirový" zámek.

"Lamí protilátky nám poskytují klíče, které sice do zámku pasují, ale už se v něm nedokáží otočit. Pro nás coby pomyslné zámečníky to znamená, že ten klíč musíme pomocí molekulární biologie dále upravovat, abychom pomocí něj dokázali onen koronavirový zámek odemknout," nechal se slyšet.

Samotné protilátky jsou součástí takzvaného adaptivního imunitního systému. Jedná se o molekuly, které se aktivují v reakci na invazivní virus, bakterii či jiný mikroorganismus.

"V případě, že se znovu nakazíte, váš organismus se začne poohlížet po všem možném, co by dokázalo nově příchozí virus zničit," vysvětlil ředitel a dodal, že nová imunoterapie by spočívala právě v aplikaci protilátek, které jsou už viru přizpůsobeny.

Už se potvrdilo, že by průlomem v léčbě mohla být krev od lidí, kteří už covid-19 prodělali a vytvořili si protilátky. Pokud ale jde o lamy, tak výhoda spočívá v tom, že vědci mohou svévolně měnit jimi vytvořené protilátky tak, aby z nich vytvořily ty, které by byly odolné vůči koronaviru.

"Zmiňované lamí protilátky jsou známy jako tzv. "nanobody" nebo nanoprotilátky. "V našich schopnostech je vyvinout v laboratoři takovou nanoprotilátku, která dokáže deaktivovat virus tak, jak jsme dosud ještě nikdy neviděli. Jsme schopni jej velice dobře kultivovat," řekl Naismith.

Principem boje nanoprotilátek s virem je jejich schopnost usadit se v jeho vnější části, díky čemuž mu zamezí v přístupu k lidským buňkám. Jinými slovy jí uzamknou. Proto také ten příměr ke klíči a zámku. Nanoprotilátka se stane klíčem, který dostane koronavirus pod zámek, čímž ochrání organismus.

Lamí lék?

"To, oč se momentálně pokoušíme v laboratoři, je nápodoba reakce imunitních systémů. Jsme schopní reagovat tak pohotově, že i když virus zmutuje, anebo se setkáme s úplně novým typem, budeme schopní vyrobit v laboratoři novou nanoprotilátku," nastínil ředitel

Už letos v létě by se měl testovat způsob této léčby na zvířatech a ještě tento rok by měly být známy výsledky klinického hodnocení.