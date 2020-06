Látka obsažená v obalech škodí ekosystému i zdraví. Rostliny jsou kvůli ní menší

Vědci provedli výzkum, který ukazuje, že nonyfenol způsobuje menší vzrůst rostlin. Poruší také jejich permeabilitu, čímž do rostliny může vniknout více chemikálií. Látka nemá dopad pouze na velikost rostlin, ale i na jejich nezávadnost při konzumaci.

Například ovoce a zelenina je podle vědců s nonylfenolem v kontaktu nepřetržitě. Je totiž obsažen v pesticidech nebo obalových materiálech. A právě kvůli nonylfenolu následně vnikají další látky do zabalených produktů ve větší míře.

Některé obaly jsou napuštěné i látkami, které zvyšují odolnost obalu a potravina je tak lépe chráněna. Tyto látky se zkratkou nazývají PFAS (PolyFluoroAkryl Substances). Podle studie několika vědců se i tyto látky mohou uvolňovat do produktů a následně do lidského těla.

Navíc studie prokázala, že uvedené látky se v těle ukládají dlouhodobě, a to i několik let. Jejich množství je následně vyšší u osob, které se pravidelně stravují ve fast foodech či pizzeriích oproti lidem, co jedí spíše doma.

Vědci také naznačili možnou spojitost mezi výskytem PFAS a několika důsledky na lidské zdraví. PFAS by mohly mít za následek zvýšené riziko vzniku rakoviny, poruchy štítné žlázy, přibývání na váze nebo celkové snížení funkce imunitního systému.

Je také důležité zmínit, že tyto látky se nemusí do potravin dostat pouze z obalových materiálů. Tyto chemikálie se totiž vyskytují i v povrchové vodě. Nonyfenol se do potravin dostává zejména kvůli znečištěné zavlažovací vodě. Jeho výskyt je podle zjištění americké Rady pro vědecký a průmyslový výzkum vysoký zejména kvůli postupům odstraňování odpadu a nakládání s odpadní vodou.

Nonyfenol byl poprvé vyroben v roce 1940 a od té doby jeho produkce vzrostla. Do roku 2021 má mít hodnotu 607,5 milionu dolarů. Největšími výrobci jsou nyní Čína a Indie. Bezstarostně se používal do poloviny roku 2000, kdy se začaly objevovat důkazy o jeho dopadech na životní prostředí.

Důsledkem toho se začala produkce této látky v některých zemích snižovat. Kanada od roku 2004 začala postupně vyřazovat produkty z nonylfenolu a Evropská unie omezila jeho používání při výrobě textilií, čistících prostředků a kosmetiky.

Vědkyně z Fakulty přírodních a zemědělských věd Univerzity v Pretorii uvádí několik možností jak bojovat s podobnými látkami. „Kampaně na zvyšování povědomí veřejnosti by měly zdůrazňovat negativní dopady nonylfenolu na celý ekosystém zejména v zemích, kde není výroba zatím regulována,“píše Willeke de Bruinová na webu The Conversation. Dále doporučuje dávat informaci o využití nonylfenolu na etikety výrobků. Taky by měli být podle Bruinové vyškoleni pracovníci čistíren odpadních vod a celá infrastruktura by se měla řádně udržovat.