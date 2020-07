Lze si navodit lucidní snění? Při karanténě to může lidem pomoci, prokázala studie

Snění je neoddělitelnou součástí našich životů, ale málokdo z nás si je pamatuje, a ještě menší část si je během nich vědomá, že se nenachází v reálném světě. Veškeré dosavadní metody, jak si vytvořit lucidní sny, kdy si je dotyčný vědom, že sní, a tudíž může zasahovat do jejich dění, se setkaly spíše s neúspěchem.

Doktor Denholm Aspy z adelaidské univerzity se proto rozhodl v roce 2018 začít se studií zaměřenou na komparaci několika pokusů o navození lucidního snění. Zde zjistil, že se u lidí, kteří se rozhodli pro mnemonickou neboli paměťovou metodu (Mnemonic Induction of Lucid Dreamsse - MILD), dostavily ihned u prvního tréninku jasné sny, a to u 17 % strávených nocí. Jednalo se o jeden z nejlepších výsledků, jichž se podařilo dosáhnout, aniž by musely být nasazovány doplňky v podobě léků na Alzheimerovu chorobu.

Příslušná studie se uskutečnila na reprezentativním vzorku 355 dobrovolníků, jež vyzkoušeli pět různých technik nebo jejich různých kombinací, mezi nimiž nechyběl ani pokus o iniciaci smyslů (Senses Initiated Lucid Dream - SSILD), jehož součástí je probuzení po pěti hodinách a následná intenzivní koncentrace po dobu 20 sekund před opětovným návratem ke spánku,

V odborném magazínu Frontiers in Psychology potvrdil Aspy své dřívější úspěchy s MILD a SSILD, které se u většiny dobrovolníků skutečně osvědčily. Kombinace obou metod měla za následek plus mínus stejný počet snů u všech jednotlivců.

Většina lidí, kteří se "probudili" ve snu, má s tímto typem snění dobré zkušenosti, zejména třetina sledovaných. Více než polovina účastníků Aspyho výzkumu se nechala slyšet, že už lucidní sny měla, a že by je chtěla mít častěji.

Podle lékaře spočívá výhoda lucidního snění i v následné schopnosti umět se postavit čelem svým problémům nebo zvládnout náročné životní situace, jimž spící lidé kolikrát čelí. To by mohlo být pomyslným lékem na vedlejší účinky restriktivních opatření, která byla přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru.

"Díky lucidnímu snění se lidem dostavují živé zážitky, kterých se mohou nabažit dosyta, a které jim jsou za bdělého stavu nedostupné," Denholm Aspy.

Pandemie covid-19 navíc měla za následek větší počet živých snů, včetně nočních můr. "Některým se zdálo o nemocnicích, jiným o svých infikovaných blízkých a v některých případech šlo i o mnohem symboličtější sny," nastínil doktor v interview pro server Ilfscience.com s dodatkem, že lucidní snění pomáhá lidem, kteří trpí nočními můrami, neboť si mohou rychle uvědomit, že nejde o realitu.

"Lidé, kteří jsou v domácí izolaci by si mohli mít nový koníček, a to přímo v peřinách," Denholm Aspy.

Doktor i nadále vyhledává dobrovolníky, kteří by byli ochotní se zapojit do jeho studií, a kteří by dodržovali jím doporučovanou techniku, a následně jej informovali o jejím případném osvědčení.