Zánětlivý syndrom vyvolaný covidem-19 může postihnout i dospělé, varují experti

V zemích s vysokým výskytem onemocnění covid-19 byly hlášeny případy hospitalizovaných dětí pro vzácný zánětlivý multisystémový syndrom dětí (MIS-C: multisystem inflammatory syndrome in children). Děti trpěly kombinací příznaků, které jsou typické pro Kawasakiho chorobu a syndrom toxického šoku. U většiny dětí byla prokázána probíhající nákaza koronavirem anebo protilátky ukazující, že onemocnění prodělaly. Syndrom však podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) může postihnout i dospělé.

CDC dosud obdrželo zprávy o více než 1000 případů multisystémového syndromu ve Spojených státech, včetně 20 úmrtí: Více než polovina (56%) hlášených případů byla u mužů. Věková hranice nepřekročila 20 let, ale přes léto se objevily zprávy, že podobný stav byl objeven i u 27 případů, kde byla věková hranice do 50 let. Podle serveru Science Alert byl pouze jeden případ hlášen ve Velké Británii, ostatní případy v USA.

„Tato zjištění naznačují, že u dospělých pacientů všech věkových skupin se současnou nebo prodělanou infekcí způsobené virem SARS-CoV-2 se může vyvinout hyperzánětlivý syndrom připomínající MIS-C,“ uvedlo CDC ve své zprávě. Pozitivní pacienti na covid-19 obecně vykazují známky zánětu, které jsou ale doprovázeny respiračními obtížemi. V případě MIS-A (multisystem inflammatory syndrome in adult) až polovina pacientů vykazovala velmi mírné anebo žádné respirační obtíže.

Příčina multisystémového syndromu u dětí i dospělých není zatím známá. Zpráva uvádí, že ze vzorku od 440 dětí mělo 45 % negativní test na covid-19, ale byly pozitivní na protilátky. To samé platilo u 30 % dospělých jedinců. Podle zprávy to naznačuje, že multisystémový syndrom je „post-infekční proces“.

Zpráva také poukázala na znepokojivá zjištění, že MIS-C a MIS-A je pozorován nejčastěji u menšinových skupin. Více než 70 % hlášených případů v USA se vyskytlo u hispánských nebo afroamerických dětí. „K pochopení jasných příčin tohoto stavu a jeho dlouhodobých účinků je zapotřebí dalšího výzkumu,“ píšou autoři zprávy závěrem.