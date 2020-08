Jíte rádi mořské plody? Nová studie odhalila, co každý z nich obsahuje

Světový oceán pokrývá 71 % povrchu naší planety a představuje téměř 97 % celosvětových zásob vody. Vzhledem ke své rozloze zachytává více než tři čtvrtiny tepla a slunečního světla, proto má zásadní vliv na biosféru a regulaci teploty naší planety. V současné době se světový oceán stal spíše pohřebištěm pro plasty a podle vědců je třeba porozumět rozsahu kontaminace.

Vědci zjistili, že poté, co mořské druhy požily plasty, potýkaly se s viditelným fyzickým poškozením a oxidačním stresem. „Někteří dokonce zemřeli, stejně jako velryby na pláži, které jsme nalezli s plným žaludkem odpadků,“ uvádí vědci. Rizika pro suchozemské savce nejsou zatím známá, ale vědci předpokládají, že i když nebudeme polykat tolik plastů jako mořská zvířata, je třeba zjistit, kolik lidé vlastně plastu konzumují, a určit, jestli se jedná o riziko.

Vědci nakoupili na rybím trhu v Austrálii pět druhů mořských plodů, které lidi nejčastěji konzumují. Jednalo se o sardinky, chobotnice, krevety, kraby a ústřice a v každém odebraném vzorku našli vědci stopy mikroplastů.

„Pokud vezmeme v úvahu průměrné porce ústřice nebo chobotnice, může být člověk vystaven přibližně 0,7 miligramu plastu, u sardinek až 30 miligramům,“ vysvětluje autorka studie Francisca Ribeirová, která uvedla, že průměrnou hmotnost 30 miligramů má zrnko rýže.

Minulé studie naznačily, že v oblastech, kde se mořské plody konzumují pravidelně, lidé ročně snědí minimálně 11 000 mikroplastických částic. Ačkoliv částečky mikroplastů obsahují i jiné věci, jako je alkohol, voda, sůl nebo cukr, výzkum ukázal, že konzumace mořských plodů představuje pro lidský organismus většinu přijmu.

Vědci poukazují na fakt, že univerzální způsob testování obsahu mikroplastů by usnadnil porovnávání výsledků z celého světa. Nová technika, kterou zvolili vědci z této studie, se podle webu Science Alert zdá být velmi slibná, protože odhaluje i to nejmenší množství plastů. „Nerozumíme plně rizikům, jak plasty působí na lidský organismus a na naše zdraví,“ poznamenala Tamara Gallowayová, která se domnívá, že tato nová metoda by mohla rizika co nejdříve osvětlit.