Poškozené plíce lze regenerovat za pomoci prasat, zjistili vědci

Podle stávajících kritérií je nutno odmítnout až 80 % dárcovských plic, protože nejsou vhodnými kandidáty pro transplantaci. Proto byla v posledních letech vyvinuta metoda ex-vivo plicní perfuze (EVLP). Odebraný orgán je uchováván mimo organismus, kde může být vyšetřován, a dokonce i léčen před transplantací. Časové okno je však poněkud omezené. Plíce mohou být takto uchovávány po dobu až osmi hodin, ale tento krátký časový úsek plicím neumožňuje nastartovat biologické opravné funkce.

Stejný princip jako u EVLP využili vědci v experimentální studii připojením plic na oběhový systém živého prasete. „Poskytnutí biologických mechanismů nám umožnilo více času k obnově poškozených plic, které podle současných kritérií nešli zachránit,“ uvedli hlavní autoři experimentu Ahmed Hozain a biomedicínský inženýr John O'Neill z Columbia University.

Podle Science Alert studie zahrnovala šest odmítnutých dárcovských plic, které kvůli poškození nemohly být transplantovány. U pěti prasat byla potlačena imunita, aby se zabránilo imunitnímu systému napadat připojené plíce. Šesté, kontrolní plíce byly připojeny k praseti s imunitou. Vědci sledovali křížení mezi příslušníky dvou různých druhů po dobu 24 hodin.

Kontrolní plíce vykazovala všechny známky odmítnutí příjemcem jako je zhoršení cirkulace krve, zhoršování funkce dýchacích cest nebo krevní sraženiny. U zbylých pěti vědci uvádějí významné zlepšení životaschopných buněk, zánětlivé reakce či lepší kvalitu tkáně. Vědci na závěr své studie uvedli, že jejich nová metoda by mohla ve spojení s EVLP pomoci obnovit plíce, které EVLP nedokáže zachránit sám.

Aby mohla být metoda klinicky aplikována, vyžadovalo by to prasata lékařského stupně, která by byla vysoce nákladná. „Úpravy xenogenního cirkulačního okruhu by mohli umožnit regeneraci dalších orgánů, včetně jater, srdce, ledvin a končetin,“ konstatovali vědci ve studii a dodali, že tato metoda může vyřešit problém s nedostatkem orgánů tím, že umožní „regeneraci dříve nevhodných dárcovských orgánů“.