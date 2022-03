Poválečná generace je podle studie největším znečišťovatelem planety

Z výzkumu vyplývá, že na lidi starší 60 let v roce 2005 připadalo pět procent emisí skleníkových plynů. Do roku 2015 tento podíl vzrostl na 33 procent. Podle autorů studie je v generaci baby boomers nejvíc lidí, kteří bydlí ve velkých domech a jezdí na zahraniční dovolené. Mají také k dispozici více peněz než mladší věkové skupiny, a proto také častěji utrácejí za technologie a auta s velkou spotřebou, tvrdí studie.

"Starší lidé bývali spořiví. Generace, která zažila druhou světovou válku, si dávala pozor na to, jak využívá zdroje," uvedl hlavní autor studie Edgar Hertwich z Norské univerzity věd a technologií (NTNU) v Trondheimu. Podle vědce se od nich nová generace starších lidí liší.

Studie, kterou publikoval odborný časopis Nature Climate Change, využila data o skleníkových emisích různých věkových skupin shromážděná v letech 2005, 2010 a 2015. Výzkumu se zúčastnili lidé, kteří žili v Británii, Spojených státech, v Austrálii, Norsku, Japonsku a v Evropské unii.

Starší Australané a Američané v roce 2015 vyprodukovali v průměru 21 tun emisí na osobu, což je skoro dvojnásobek hodnot, které vědci zaznamenali u obyvatel EU. V Evropě připadlo nejvíc emisí na lidi narozené v letech 1946 až 1964, kteří pocházeli z Lucemburska. Následovali je Britové, Finové a Islanďané.

"(Lidé z generace baby boomers) mají jiné spotřební návyky než takzvaná tichá generace narozená v letech 1928 až 1945. Dnešní senioři utrácejí více peněz za bydlení, spotřebu energie a potraviny," uvedl Hertwich.

Lidé nad 60 let měli v roce 2005 nižší emise než věková skupina 30 až 44 let a osoby ve věku 45 až 59 let. Nyní překonávají obě mladší generace.

Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově zvýší počet lidí nad 60 let z jedné miliardy v roce 2020 na 1,4 miliardy do roku 2030.

Spoluautor studie Che-žan Čeng říká, že lidé starší 60 let mají ve všech 32 analyzovaných zemích stále větší podíl na klimatických emisích. "Spotřební návyky seniorů jsou více neměnné. Bylo by například výhodou, kdyby se více lidí po odstěhování dětí přestěhovalo do menších domácností," prohlásil vědec. "Doufejme, že se podaří vybudovat více komunit pro seniory, dopravních systémů a infrastruktury," dodal.

Nejmladší věková skupina, tedy lidé pod 30 let, snížila v letech 2005 až 2015 své emise v průměru o 3,7 tuny.