Šíří virus SARS-CoV-2 i lidé bez příznaků? WHO a odborníci se neshodnou

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že lidé, kteří netrpí žádnými příznaky onemocnění covid-19, představují jen velmi nízké riziko přenosu. Podle slov Marie Van Kerkhové, technické vedoucí reakce na covid-19 uvnitř WHO, je to přímo vzácné. Tvrzení se zakládá na minulých studií modelování dynamiky přenosu a WHO již několik měsíců zdůrazňuje, že přenos se děje spíše v domácnostech, kancelářích a dalších uzavřených nevětraných prostorech.

Ačkoliv studie uvádí, že hrozba od asymptomatických lidí je minimální, nelze vyloučit přenos pomocí povrchů. Kerkhová poukázala i na možnost, že ačkoliv je jedinec označen za asymptomatického, nemusí to tak být. „Když se ohlédneme zpět a řekneme si, kolik lidí bylo asymptomatických, zjistíme, že měli opravdu velmi mírné příznaky a onemocnění covid-19 prodělali,“ řekla Kerkhová na tiskovém briefingu a dodala, že ačkoliv existují důkazy i o lidech, kteří netrpí vůbec žádnými příznaky, není to způsob, jak většina lidí onemocní.

V případě, že by se tvrzení WHO potvrdilo, museli by nosit roušky pouze lidé, kteří se cítí nemocní, ale podle serveru Business Insider někteří odborníci na veřejné zdraví upozorňují na možnost šíření viru před projevem příznaků. To znamená, že ačkoliv je virus v těle, jedinec se stále necítí nemocný a onemocnění covid-19 se objeví až po nějakém čase.

„Lidé, kteří nevykazují žádné příznaky, mají významný přenos,“ argumentuje epidemiolog Stephen Morse a tvrzení doplňuje ředitel Harvard Global Health Institute Ashish Jha, podle kterého jiná studie naznačuje přenos viru od lidí bez příznaků až v 60 %. „Možná to není mnoho asymptomatického šíření, ale předsymptomatického,“ řekl Jha pro Business Insider a doplnil, že je zapotřebí dalších studií, které tvrzení potvrdí.