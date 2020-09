Vědci identifikovali novou mutaci koronaviru. Má mírnější příznaky, ale i jednu nevýhodu

Singapurští vědci identifikovali další variantu nového druhu koronaviru SARS-CoV-2, v jehož genotypu chybí báze ribonukleové kyseliny (RNA) č. 382.

To podle nich což způsobuje mírnější průběh onemocnění covid-19. Vyplývá to ze studie zveřejněné v odborném časopise The Lancet, na níž upozornila německá média.

Tak jako všechny viry, i koronavirus se v průběhu času mění, a tedy mutuje. Náznaky, že ztráta jistých sekvencí ribonukleové kyseliny nového koronaviru znamená nižší obsah patogenů, byly známy již v květnu.

Jak potvrdily výsledky vědců pod vedením Barnabyho Younga z národní laboratoře pro veřejné zdraví, ani jeden z testovaných pacientů, který se nakazil touto zmutovanou formou koronaviru, netrpěl dušností a nemusel mu být dodáván kyslík.

Ačkoliv jde o pozitivní zprávu ukazující, že virus se přizpůsobuje, není známo, že by výskyt této mutace byl plošný. Dosud totiž nic nenasvědčuje tomu, že by se uvedená mutace ze Singapuru rozšířila i do jiných zemí světa.