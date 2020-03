Vědci odhalují, proč koronavirus drtí zrovna Itálii. Která evropská země bude další?

Aktuální statistiky ukazují, že Itálie je druhou nejvíce zasaženou zemí světa a počet nakažených v ní stoupá rychleji než v jakékoliv jiné zemi. Počty mrtvých denně stoupají na několik stovek a celkově nemoci Covid-19 podlehlo v zemi více než 2000 lidí.

Ačkoliv podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) podlehnou pandemii koronaviru 3,4 % nakažených lidí, v Itálii je toto číslo podstatně větší. V řeči čísel ale vnáší do současné situace úplně jiné světlo například srovnání s Jižní Koreou.

I Jižní Korea je jednou z nejvíce zasažených zemí na světě. Počet nakažených se postupně přibližuje deseti tisícům, počet mrtvých je ale překvapivě naprosto minimální. Nemoci zde podlehlo 75 lidí, tedy méně než jedno procento nakažených.

Podle televize CNN je situace v Itálii 10x horší než v Jižní Koreji. Proč ale Korea zvládá nemoc podstatně lépe než Itálie? A proč je Itálie z evropských zemí nejvíce zasaženou?

Pro odpovědi musíme sáhnout několik let nazpátek. Konkrétně do roku 2015, ze kterého pochází souhrnná zpráva Organizace spojených národů (OSN). Ta uvádí, že Itálie je z hlediska věkového rozložení obyvatel druhou nejstarší zemí na světě. První je Japonsko, tudíž Itálie vede v Evropě prim.

Zhruba 28 procent Italů jsou starší 60 let, takto vysoký počet seniorů nemá žádná jiná evropská země. Jižní Korea má méně než 19 procent lidí v tomto věku. A není tajemstvím, že koronavirus postihuje nejvíce seniory.

Právě z tohoto důvodu je Itálie aktuálně nejhůře zasaženou zemí Evropy. To ostatně dokládají i další statistiky, které uvádí, že 90 procent mrtvých v souvislosti s pandemií koronaviru v zemi je starších 70 let. Naopak pod 29 let nezemřel nikdo.

Naopak v Jižní Koreji Covid-19 nejvíce zasáhl dle statistik občany ve věku 20 až 29 let. Z tohoto důvodu je úmrtnost v zemi tak nízká. Nakažených lidí ve věku nad 60 let je pouze 20 %.

To potvrzuje i dřívější zjištění Centra pro kontrolu nemocí, které uvedlo, že na koronavirus umírají především starší lidé. Globálně bylo méně než 0,5 % zemřelých pacientů ve věku do 50 let. 1,3 % zemřelých mělo mezi 50 a 60 lety, 3,6 % mezi 60 a 70 lety, 8 % mezi 70 a 80 lety a 15 % mělo více než 80 let.

Podle lékařů je to proto, že imunitní systém seniorů slabší než u lidí produktivního věku nebo u dětí. "U starších lidí je také větší pravděpodobnost, že dostanou nemoci jako je rakovina nebo cukrovka, které ohrožují jejich imunitní systémy," řekl pro New York Post Krys Johnson, epidemiolog na Temple University College of Public Health.

Druhým faktorem je právě ona náchylnost k řadě nemocí. Jen velmi malá část zemřelých lidí totiž byla zcela zdravá. Ve zhruba 99 procentech případů umírají na Covid-19 lidé, kteří mají například problémy se srdcem či tlakem. Pouze 0,9 procent zemřelých bylo před nákazou zcela zdravých.

Výše zmíněná zpráva OSN v sobě ale ukrývá ještě jednu velmi podstatnou informaci. Itálie totiž není sama. Stejný podíl obyvatel starších 60 let, tedy 28 procent, má i Německo, které se tak dělí s Itálií o první místo v žebříčku nejstarších zemí v Evropě. Na třetím místě je Finsko, kde je 27 procent obyvatel starších 60 let. Česko má spolu s dalšími zeměmi jako Maďarsko, Rumunsko, Švédsko nebo Španělsko zhruba 25 procent obyvatel nad 60 let.

Z hlediska těchto statistik se proto lze obávat, že právě Německo bude v následujících týdnech zasaženo koronavirem ve stejné míře, jako je nyní Itálie. Ostatně za posledních 24 hodin tam přibylo více než tisíc potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru a celkem je jich v zemi již přes 7200.