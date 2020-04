Vědci zjistili, jak koronavirus zabíjí. Chová se úplně jinak než SARS

Výzkum byl zveřejněn začátkem tohoto týdne v lékařském časospise Cellular and Molecular Immunology. Vědci z Fudan University v Šanghaji a z New York Blood Centre se v současné době soustředí právě na výzkum chování T-lymfocytů a koronaviru. Vědci dříve sdělili své obavy, že koronavirus může způsobit podobná poškození jako vir HIV, uvedl server news.com.

V laboratoři vědci aplikovali virus SARS-CoV-2 na T-lymfocyty, které vytvářejí z viru jakési „rukojmí“ a vir pohltí. Ale v experimentu se scénář obrátil a korovirus pohltil T-Lymfocyty. Podobný experiment byl proveden s virem SARS, ale v tomto případě se T-lymfocyty zachovaly správně.

South China Morning Post uvedl zprávu, že při pitvě 20 pacientů, kteří podlehli onemocnění COVID-19, byl zjištěn kriticky nízký počet T-lymfocytů, to znamená, že pacienti měli úplně zničený imunitní systém.

Vědci zaznamenali také veliký rozdíl mezi virem SARS-CoV-2 a HIV. Na rozdíl od HIV se T-lymfocyty nebyly schopné zaměřit na více infikovaných buněk.

Nová studie přichází méně než týden po té, co australští vědci přišli s novým testem, který pomáhá zjistit, za jakých podmínek je člověk proti viru SARS-CoV-2 imunní. Vzorky buněk poskytly největší ohniska nemoci COVID-19, a to Itálie, Čína a New York.

Vědci budou zkoumat, jak závažný je koronavirus pro člověka a kdo s největší pravděpodobností onemocní. „Tento a další testy nám poskytnou více informací k vytvoření nové léčby,“ uvedl Menno van Zelm, hlavní výzkumník z Monash University's Central Clinical School pro server news.com.