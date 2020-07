Africké státy musí víc testovat na koronavirus, apeluje expert

Za uplynulý týden v Africe podle Nkengasonga počet pozitivních testů na koronavirus narostl o 24 procent. "Pandemie nabývá na dynamice,“ řekl na virtuální tiskové konferenci v Addis Abebě. "Musíme zaujmout agresivní a odvážný přístup: #rouškynavšechny obličeje, zvyšte tempo testování, trasování a léčby, posilte reakci komunity. Tím se zachrání životy a ekonomika" napsal později na twitteru.

The #COVIDー19 pandemic has reached a critically new high level of cases in #Africa with over 500K cases. We must adopt an aggressive and bold approach: #maskonallfaces, ramp up Test, Trace, and Treat, strengthen community response. This will save lives and save economy!