Čad pozastavil žádost o zapsání Čadského jezera do UNESCO, dá přednost ropě

Žádost ale nepodal jenom Čad, nýbrž všechny země, do jejichž pohraničí zasahuje povodí jezera, tedy také Niger, Nigérie a Kamerun. Na společném textu pracovali jejich zástupci dva roky a kamerunská ministryně pro kulturu a umění Alice Biadaová řekla, že Čad nyní ostatní partnery o svém záměru neinformoval. "Bylo by to ohromné plýtvání časem a zdroji, kdybychom v tom procesu nepokračovali," řekla.

V dopise čadského ministerstva kultury určeném OSN se podle The Guardian uvádí, že Čad "podepsal s několika ropnými společnostmi dohody o podílu na těžbě a přidělené (průzkumné) území" zasahuje do oblasti, která se měla stát součástí kulturního dědictví. Ministr žádá UNESCO, aby proceduru pozastavilo.

Important scoop here @Melaniegouby on Chad asking @UNESCO to pause recognition of Lake Chad as World Heritage site so it can explore for oil. Chad says it has signed PSC's with oil firms. Given current attitudes to oil, who would consider new exploration in land-locked Chad...? https://t.co/9kzOMj8jG5