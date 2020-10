Egyptský prezident se v televizním projevu ohradil proti karikaturám Mohameda

"I my máme svá práva. Máme právo na to, aby nebyly zraňovány naše city a naše hodnoty," řekl Sísí. "Pokud někteří mají svobodu vyjádřit své myšlenky, předpokládám, že to skončí, když dojde na urážku pocitů více než 1,5 miliardy lidí," uvedl v projevu vysílaném televizí. Prezident však zdůraznil, že je zásadně proti všem formám násilných a teroristických činů, kterých se lidé dopouštějí pod záminkou ochrany náboženství a jeho symbolů.

Velký imám káhirské univerzity Al-Azhar, který zastává jednu z nejrespektovanějších funkcí pro sunnitské muslimy, vyzval mezinárodní komunitu, aby "antimuslimské" činy postavila mimo zákon.

Íránský prezident Rúhání dnes na pravidelném zasedání vlády situaci komentoval slovy: "Urážky Proroka (...) jsou nemorální a vybízejí k násilí (...) Je překvapivé, že to přichází ze strany těch, kteří se chlubí kulturou a demokracií, a že určitým způsobem, i když to není úmyslné, tím vyzývají k násilnostem a k prolévání krve."

V řadě muslimských zemích se v nedávných dnech objevila vlna kritiky na adresu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který v reakci na vraždu francouzského učitele dějepisu extremistou čečenského původu hájil svobodu projevu a právo na zveřejňování karikaturních vyobrazení islámského proroka Mohameda.

Desítky tisíc lidí demonstrovaly proti Macronovi v úterý v Bangladéši, dnes se v bangladéšské metropoli podle agentury AP sešly stovky aktivistů. Protestní akce se konaly také v Iráku. Proti francouzskému postoji se již několikrát vymezily Írán a Turecko. Dnes Ankara pohrozila, že podnikne právní a diplomatické kroky kvůli karikatuře tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kterou otiskl francouzský satirický týdeník Charlie Hebdo. V mnohých zemích včetně Turecka vyzývají lidé k bojkotu francouzského zboží.

Naopak britský ministr zahraničí Dominic Raab dnes vyzval spojence v Severoatlantické alianci, aby ukázali jednotu ve věci tolerance a svobody projevu, čímž se podle agentury Reuters proti chování Turecka nepřímo ohradil.

Přístup francouzského prezidenta kritizoval v úterý i lídr autonomního a většinově muslimského Čečenska Ramzan Kadyrov. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov se však dnes podle agentury TASS proti Kadyrovovu vyjádření ohradil a řekl, že vnější politikou se může zabývat pouze prezident země, zatímco představitelé jednotlivých ruských subjektů takovou pravomoc nemají.