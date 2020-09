Při útoku v Mali zahynuli dva francouzští vojáci, sesazený prezident Keita odjel ze země

Útok na francouzské vojáky se odehrál v sobotu ráno v regionu Tessalit na severu Mali. Obrněnec byl zcela zničen.

Podle Elysejského paláce prezident Emmanuel Macron vyjádřil pozůstalým soustrast a vyzdvihl "odvahu a odhodlání" francouzských vojáků nasazených v oblasti Sahelu "po boku svých bratrů ve zbrani z mnoha zemí, které se solidárně angažují v této obtížné misi".

Francie má v Sahelu v rámci mise Barkhane zaměřené na boj proti teroristickým skupinám na 5100 vojáků. Do boje proti terorismu se mají zapojit i čeští vojáci.

Česká republika už své vojáky v Mali má. Podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM). V polovině roku se ujala jejího velení, v čele mise stojí brigádní generál František Ridzák. Ministr obrany Lubomír Metnar na konci srpna odmítl možnost stažení českých bezpečnostních složek z této západoafrické země.

