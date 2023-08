Prigožin není mrtvý, tvrdí Afričané a Arabové. Francouzi prý chystají invazi do Nigeru

Tyto spekulace pomohl oživit zpravodajský server Eurasia Daily citováním zdrojů z telegramu vedených v arabském jazyce. „Prigožin je v Mali, aby odrazil případnou francouzskou invazi,“ napsal uživatel vystupující pod přezdívkou Emad. „Očití svědci uvádějí, že viděli Jevgenije Prigožina v hotelu v Mali,“ přiblížil.

Bez odvolání na relevantní zdroj uvedl, že je „Prigožin živý a zdravý“. „Neradujte se tolik. Nyní se nachází v Mali, konkrétně na hranicích s Nigerem, protože francouzská invaze do Nigeru pod záštitou ECOWAS,“ pokračoval. Podle něj má invaze začít 25. srpna ráno.

ECOWAS je ekonomická a politická unie patnácti zemí západní Afriky. Kromě nejsilnější Nigérie jsou jejími členy téměř všechny země Guinejského zálivu. Mali, Niger či Burkina Faso mají vzhledem k neklidné domácí situaci spojené s převraty členství suspendované. Toto uskupení zahrnuje země s téměř 400 miliony obyvateli – tedy počet obyvatel Spojených států a více než dvojnásobek Ruska.

Pád letadla s Prigožinem a Dmitrijem Utkinem na palubě mělo být jen divadlo vedené ze strany ruských bezpečnostních složek. „Bombardování ruského letadla je mediální inscenace, stará hra zpravodajských služeb, nic víc,“ poznamenal Emad.

Obyvatele sahelské oblasti afrického kontinentu by prý byli Prigožinovou smrtí zasaženi. „Lidé v Sahelu (stejně jako my) nechtějí uvěřit tomu, co se stalo. Ale při vědomí dobrodružství hrdiny dnešních zpráv stále existuje naděje na zázrak,“ napsal.

EuroZprávy.cz na konci července psaly, že tehdejší převrat v Nigeru přišel pro Prigožina v pravý čas. Jedním z argumentů pro převrat byl západní imperialismus. Francouzi a Němci vnímali dosavadního prezidenta Bazouma jako spolehlivého a demokraticky legitimního prezidenta v Sahelu. Francie v roce 2022 do Nigeru přemístila své vojáky z Mali, totéž chtěl učinit Bundeswehr.

Němci s Francouzi se tak po převratu postavili na stranu Bazouma a volali po ústavním pořádku. Kromě nich k pořádku vyzvala i Africká unie, řada představitelů afrických států a Spojené státy. Po jejich bok se postavila i Moskva. Ruské federaci se po převratech v oblasti podařilo výrazně rozšířit svůj vliv.

Podporu nigerijskému vojenskému převratu vyjádřil právě šéf wagnerovců. Nabídl služby svých bojovníků. „Niger se zbavil kolonizátorů,“ prohlásil. Svým vojákům, převeleným do Běloruska po dohodě s tamním lídrem Alexandrem Lukašenkem, Prigožin sdělil, že už se nebudou muset účastnit války na Ukrajině, ale zamíří do Afriky.