Tři mrtví při demonstraci proti prezidentovi v Mali, policie vyplenila sídlo opozice

Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na představitele prezidentových odpůrců.

Policie v pátek použila výstražné výstřely a slzný plyn k rozehnání demonstrantů, kteří pronikli do sídla parlamentu a do budovy státního rozhlasu a televize. Svou účastí v protestu chtěly podle médií tisíce Malijců dát najevo nespokojenost s prezidentem.

#Mali 🇲🇱 BREAKING: the national assembly of Mali in #Bamako has been set on fire after it was stormed by anti-#Keita protesters pic.twitter.com/Kv7K9Ga3EA