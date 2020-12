V Ugandě byl zadržen zpěvák a kandidát na prezident Bobi Wine, vypukly nepokoje

Bobi Wine o svém zatčení napsal na twitteru a informaci potvrdil i mluvčí jeho strany. Policie uvedla, že má záběry demonstrantů, jak vypouštějí pneumatiky policejních vozidel a napadají policisty. Policie na facebooku zároveň tvrdí, že Winea nezatkla, ale převezla do jeho domu v Kampale, neboť opakovaně porušoval hygienická nařízení spojená s koronavirem, píše Reuters.

Citing COVID, they bannned campaigns in districts with highest number of voters, where we have loads of support! Yet Gen. Museveni campaigns there under the guise of launching projects. Paid supporters gather to cheer him under state protection! The shame!#WeAreRemovingADictator pic.twitter.com/R60QOwiHSm