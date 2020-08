Vláda v Gambii bojuje s koronavirem: Tři ministři se nakazili, prezident v izolaci

O šíření nákazy mezi vládními představiteli úřady informovaly nedlouho poté, co se do izolace uchýlil i gambijský prezident Adama Barrow. Učinil tak v reakci na oznámení, že se koronavirem nakazila viceprezidentka Isatou Tourayová.

Finance Minister and two other Cabinet Ministers https://t.co/F990XqiKFt