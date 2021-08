Americké tajné služby varovaly Bidena před rychlým návratem Tálibánu k moci

S odvoláním na nejmenované bývalé i současné vládní činitele to v úterý napsal list The New York Times (NYT). Zjištění podle něj vyvolávají otázky o tom, proč se Washington zdál být nepřipravený na pád afghánské vlády a vstup tálibů do Kábulu.

Článek připomíná Bidenovu tiskovou konferenci z 8. července, na níž prezident mimo jiné řekl, že je velmi nepravděpodobné, že se Tálibánu podaří "všechno zabrat a kontrolovat celou zemi". Vehementně tehdy odmítal spekulace o tom, že by konec americké bojové mise v Afghánistánu mohl připomínat nechvalně proslulý odchod Američanů z Vietnamu v roce 1975, a označil za nepravdivé tvrzení, že americké zpravodajské složky považují pád afghánské vlády za pravděpodobný.

Podle informací NYT ale v této době začínaly být mnohé analýzy tajných služeb pesimističtější, přičemž nastolovaly otázky, zda se afghánské bezpečnostní složky zmůžou na výraznější odpor a zda vláda dokáže udržet kontrolu nad hlavním městem. Jedno červencové hlášení popisovalo rostoucí rizika hrozící Kábulu, uvedl zdroj obeznámený s tímto materiálem. V době, kdy bojovníci Tálibánu zabírali řadu obvodů a obléhali několik větších měst, zpráva varovala, že afghánská vláda není na ofenzivu Tálibánu připravená.

Následující týdny toto hodnocení potvrdily, když Tálibán bez větších problémů postupně obsadil provinční metropole a nakonec v neděli vstoupil do Kábulu, z něhož mezitím uprchl afghánský prezident Ašraf Ghaní. Vývoj odstartoval evakuace ambasád v afghánském hlavním městě a zoufalé snahy mnoha místních obyvatel opustit zemi za hrozícího nástupu represivního režimu islámských fundamentalistů.

"Četnost letních varování vzbuzuje otázky o tom, proč se činitelé Bidenovy vlády a vojenští stratégové v Afghánistánu zdáli být nepřipraveni reagovat na finální nápor Tálibánu na Kábul, včetně neschopnosti zajistit bezpečnost na hlavním letišti a rychlého posílání tisíců vojáků zpět do země ve snaze ochránit definitivní stažení Spojených států," uvádí list NYT. Není podle něj jasné, zda jiná hlášení ze stejné doby neprezentovala optimističtější hodnocení o schopnosti afghánských sil odolávat Tálibánu.

Řada západních činitelů v posledních dnech vyjadřuje údiv nad tím, s jakou rychlostí se povstalcům podařilo Afghánistán ovládnout. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pondělním rozhovoru uvedl, že "rychlost, s jakou města padla, byla výrazně vyšší, než kdokoli předpokládal". Podobně se v úterý vyjádřil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle kterého "nikdo nepředvídal rychlost kolapsu afghánských bezpečnostních sil, afghánské vlády a afghánských struktur".