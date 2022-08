Americký ministr obrany Austin má pozitivní test na covid-19, letos už podruhé

Ve Spojených státech s asi 330 miliony obyvateli za poslední den přibylo 102.902 nových případů koronaviru. Na svém webu to uvádí list The New York Times. Oproti uplynulým dvěma týdnům je to úbytek o 17 procent. Nejvíce zasaženým územím USA v přepočtu na 100.000 obyvatel je Kentucky a zámořské Portoriko.

Aktuální epidemická vlna se začala zvedat v dubnu. Situace v létě ale byla méně dramatická, přestože už americké úřady nezavedly prakticky žádná protiepidemická nařízení. Kompletní očkování proti covidu-19 má necelých 70 procent Američanů.