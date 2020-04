Američtí lékaři se ozvali, žádají lepší právní ochranu

AMA a další lékařská sdružení se podle agentury Reuters stále častěji obracejí na guvernéry jednotlivých amerických států, aby zajistili právní ochranu lékařských postupů v mimořádné situaci koronavirové pandemie. Nedostatek personálu nutí mnohé zdravotníky zaskakovat za jiné, na urgentních příjmech v nemocnicích jsou často lékaři nuceni přijímat pod tlakem komplikovaná rozhodnutí.

K některým opatřením už přikročili guvernéři států New York, New Jersey a Michigan. Soudně postižitelné například nemají být postupy vedoucí ke zranění nebo smrti pacienta s chorobou COVID-19 zařazené do kategorie nedbalost, pouze činy označené jako hrubá nedbalost. Lékaři doufají, že ostatní státy se připojí.

Senátor Ben Sasse z Nebrasky navrhl v Kongresu zákon, který chrání lékaře působící v oblastech mimo svůj obor či pracující s aparáty, upravenými podle okamžité potřeby. Chránění mají být víc i doktoři, kteří zasahují mimo své obvyklé pracoviště.

Lékaři podle agentury Reuters například nyní posílají domů pacienty s lehkými srdečními problémy, které v normálních situacích ponechávají v nemocnici na pozorování i v době, kdy symptomy choroby odezní. Jejich místo teď nemocnice potřebují pro nakažené.

Soudní procesy s lékaři často v USA končí obřími pokutami. Soud v Baltimoru například loni vyměřil odškodnění ve výši 229 milionů dolarů (5,8 miliardy korun) rodičům dítěte, jehož mozek při porodu poškodili lékaři v nemocnici Johnse Hopkinse. Někteří lékaři v USA se chrání tím, že si platí roční pojistku ve výši až 100.000 dolarů.